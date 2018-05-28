民進黨團擬6/11開臨時會 處理軍改空污公司法

何欣純說，民進黨團也會堅持將攸關基層警消加薪的「警察人員人事條例」修正草案放進臨時會議程，相信國民黨不會阻擋；明天會再與國民黨團討論，臨時會要放入哪些特定議案。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純晚間向中央社記者說，民進黨團預計6月11日起召開臨時會，處理攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例，以及空氣污染防制法、公司法部分條文修正草案等。

（中央社台北28日綜合報導）明天是立法院本會期最後一次院會，民進黨團幹事長何欣純今天說，預計6月11日起召開臨時會，處理軍改、空污法、公司法等案；國民黨團書記長李彥秀說，盼屆時軍改案能實質討論。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，臨時會不應該變成常態，民進黨掌握國會多數以來，每個會期都召開臨時會，已經破壞國會秩序，利用臨時會只能討論特定議案的原則，限縮在野黨議事攻防的手段與力道，無助於朝野溝通對話。

李彥秀說，民進黨想在臨時會通過軍改草案，希望到時能有實質的討論，納入在野黨以及退伍軍人團體的意見，不希望只是過水式的協商後，就強行通過民進黨自己的版本。

時代力量立法院黨團總召徐永明告訴中央社記者，會期即將結束，如果要召開臨時會，期程希望在七月前，通過攸關軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例；他也形容，時代力量黨團與民進黨團「唯一」有共識的地方就是「軍人年改」。

不過，徐永明重申，時代力量黨團的立場仍不樂見立法院「浮濫」的召開臨時會，而是希望透過「延會」方式，審查尚未完成立法的重要法案，他說，黨團主張應該儘快通過財團法人法、醫療法、私立學校法及礦業法等。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，現在臨時會都已經是常態化，是否應要重新檢討，幾乎每個會期都在開臨時會。（編輯：李淑華）1070528