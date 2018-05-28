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影／移工們的生命、情感、辛勞汗水留在台灣土地

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/28 19:38
▲康原(左)贈邱建富市長滾動的移工詩情新書。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）
▲康原(左)贈邱建富市長滾動的移工詩情新書。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

彰化文藝季系列活動之一的專題講座，特別安排知名作家康原，講述他和攝影家郭澄芳合著的新書《滾動的移工詩情》，市長邱建富今日在新書分享會上稱讚康原老師著作等身，透過新詩與影像書寫外籍勞工，展現了文人悲天憫人的胸懷，令人感動，康原也強調，移工故事以新詩方式呈現，過去很少見，算是新的嘗試！


▲市長邱建富在新書分享會上分享康原老師關懷移工的問題。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

和邱建富有師生情緣的康原，民國36年生於芳苑鄉，目前長居在彰化市香山里，他曾任賴和紀念館館長，曾經獲得第六屆磺溪文學獎特別貢獻獎、吳濁流文學獎新詩獎，以及獲行政院叢書「金鼎獎」等；同時也擔任過彰化師大台文所「作家講座」、南華大學文學系「講座作家」、彰化師大「彰化學」叢書總策劃。

康原的著作相當多，包括《懷念老台灣》、《台灣囝仔歌的故事》、《八卦山下的詩人林亨泰》、《人間典範全興總裁》、《囝仔歌教唱讀本‧附CD》、《台灣囝仔歌謠》、《追蹤彰化平原》、《逗陣來唱囡仔歌‧四本》、《港都的心靈律動》、《番薯園的日頭光》、《噴霧氣飛出的春天》…等八十餘本，創作量很豐富。　


▲康原(左)贈邱建富市長滾動的移工詩情新書。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）　

為何想到針對移工寫一本書？康原老師強調，主要是基於身為一個作家，天生的職責就是要為卑微的人說話，許多年前他開始觀察移工與雇主間的關係，逐一紀錄，並配合攝影家郭澄芳拍攝移工的影像，最後決定以新詩的形式，一方面呈現移工們假日的生活，也以影像書寫移工的喜、怒、哀、樂情緒等。

關鍵字康原移工詩情滾動的移工詩情金鼎獎
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