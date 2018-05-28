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遠傳攜台達電推行動基地台太陽能計畫 首座示範站落腳

鉅亨網2018/05/28 18:59
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遠傳 (4904-TW) 今 (28) 日召開供應商大會，165 家供應商參與，總經理李彬宣布，將與台達電(2308-TW)、中興電工、綠色生產力基金會等多家供應商，在未來 3 年針對節能、環境創新等面向共同合；其中與台達電合作推動「行動基地台太陽能計畫」，首座太陽能示範站將設置在雲林二崙，預計 5 月底完工。

李彬表示，每年採購金額超過 350 億元，和超過 1000 家的供應商有業務往來，因此相當重視供應商管理，為落實供應鏈管理政策，已將環境、社會及公司治理相關要求納入供應商規範，同時將逐年提高綠色採購的比例，希望更多供應商能提供對環境衝擊小的產品。

她表示，響應國家綠色能源政策，發揮善用空地鐵塔型基地台的理念，將與台達電合作推動「行動基地台太陽能計畫」，首座太陽能示範站將設在雲林二崙，同步安裝先進高效能的直流供電系統，轉換率高達 98%，同時設有警報機制，可即時通報異常狀況，迅速掌握問題且恢復發電。

李彬說，串聯上下游供應商的核心能力，攜手供應商發展環境創新，且設定具體目標與行動方案，3 年內將與各供應商以環境創新為合作方向；她表示，與台達電合作的環境創新方案只是一個開始，未來將有更多供應商加入。

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