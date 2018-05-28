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華韡更名從CCL轉戰教育事業 現金減資規模縮至2億

鉅亨網2018/05/28 18:58
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華韡 (5481-TW) 在淡出銅箔基板 (CCL) 事業之後，積極布局在教育事業上，該公司今天召開股東會並通過公司名稱變更案，同時。對於原由董事會決議擬進行現金減資 5 億元案，今天股東會也修正縮小現金減資規模為 2 億元。

華韡股東會通過更名案，公司新名稱為「新華泰富清分有限公司」，同時，由於該公司去年虧損，不配發股利，而原擬進行現金減資 5 億元案，原本將退還股東每股 5.28 元股款，但今天股東會修正縮小現金減資規模為 2 億元後，每股退回股款也縮減至 2.12 元；現金減資後，該公司股本將由約 9.47 億元減為約 7.47 億元，減少資本比例為 21.121%。

同時，該公司今天並完成董監事改選，並由郭人武以君怡泰富投資有限公司法人代表身分續任董事長。
 
華韡原名華韡電子工業，主要生產 PCB 上游的銅箔基板，新團隊 2 年前進駐後，去年 11 月 31 日董事會決議通過收購「快樂麥田教育科技」100% 股權，快樂麥田教育科技也著手辦理現金增資 1490 萬股；華韡今年首季營收 1676 萬元，年增 51.37 倍，稅後虧損 1294 萬元，每股虧損 0.14 元。

華韡 3 月間以 3.94 億餘元出售桃園市中壢工業區內 1785 坪土地及建物，初估處分利益 2.2 億元，依目前股本 9.47 億元計算，可望貢獻每股純益約 2.32 元，預計第 2 季入帳。

華韡日 K 線圖

 

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