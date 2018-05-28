華韡更名從CCL轉戰教育事業 現金減資規模縮至2億

華韡 (5481-TW) 在淡出銅箔基板 (CCL) 事業之後，積極布局在教育事業上，該公司今天召開股東會並通過公司名稱變更案，同時。對於原由董事會決議擬進行現金減資 5 億元案，今天股東會也修正縮小現金減資規模為 2 億元。

華韡股東會通過更名案，公司新名稱為「新華泰富清分有限公司」，同時，由於該公司去年虧損，不配發股利，而原擬進行現金減資 5 億元案，原本將退還股東每股 5.28 元股款，但今天股東會修正縮小現金減資規模為 2 億元後，每股退回股款也縮減至 2.12 元；現金減資後，該公司股本將由約 9.47 億元減為約 7.47 億元，減少資本比例為 21.121%。