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中央社

川金會一波三折 分析：平壤棄核欲迎還拒

中央社2018/05/28 18:54
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者周慧盈北京28日電）「川金會」一波三折，就在外界以為這場峰會「沒戲」之際，美國與北韓又做出將繼續舉行的表態。分析說，此事反映平壤在棄核問題上的欲迎還拒，以及兩國對非核化理解的歧異。

美國總統川普上週冷不防宣布取消原訂6月12日於新加坡和北韓領導人金正恩的會面後，沒多久事情又出現轉機，雙方目前又做出川金會將繼續舉行的表態。

對於川金會是否舉行的變化多端，北京獨立學者鄧聿文在英國廣播公司（BBC）中文網撰文分析，這反映出平壤當局在棄核問題上的欲迎還拒。

他表示，5月16日以前，川金會的發展原本算是順利的。但北韓當天突然藉口美國與南韓的軍演，而對川金會發出威脅。北韓的憤怒，主要與白宮安全顧問波頓（John Bolton）接受媒體採訪時提出的「利比亞模式」有關。

「利比亞模式」是指已故利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）於2003年底同意根除核計畫與化學武器，將核設備轉移到美國田納西州，以換取國際社會放寬制裁。格達費棄核後，利比亞爆發動亂，北約干預發動空襲，格達費於2011年死於非命。

文章表示，格達費之死雖與棄核沒有直接因果關係，但看在北韓眼中，利比亞若非以這種方式棄核，甚至手中還擁有核能力，北約就不敢發動空襲干預利比亞局勢，格達費也可能不會喪命。

鄧聿文說，波頓重提利比亞模式，讓平壤意識到這才是美國要北韓棄核的真實意圖和真正目的。

另一方面，文章說，華府與平壤對非核化的理解並不同。美國理解的非核化是北韓不但要交出核武器，而且根本上要消滅核能力。但這卻非金正恩的想法。

金正恩即使在外界壓力下同意交出核武器，也不是一步到位、全部交出，而是分階段交出部分，並擬因此換得美國解除制裁。

鄧聿文指出，金正恩並將棄核與北韓政權的安全問題掛鉤，北韓若不得不全部銷毀核武器和核能力，華府也必須和平壤簽訂和平協議，並撤離駐韓美軍。若無法做到，北韓就不可能做到完全棄核。

面對平壤對波頓的激烈批評，川普雖表示不尋求讓北韓接受利比亞模式而是以川普方式棄核，但二者在棄核這一重點上沒有本質區別，不同的只是川普同意保證北韓的政權安全。

鄧聿文認為，在川普撕毀伊核協議、後又一度取消川金峰會的情況下，平壤即使可以相信川普，也不大可能相信川普之後的美國總統是否將如同對待伊核協議一般對待美國和北韓之間的協議，「假如協議可以達成的話」。（編輯：邱國強）1070528

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