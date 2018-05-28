川金會一波三折 分析：平壤棄核欲迎還拒

（中央社記者周慧盈北京28日電）「川金會」一波三折，就在外界以為這場峰會「沒戲」之際，美國與北韓又做出將繼續舉行的表態。分析說，此事反映平壤在棄核問題上的欲迎還拒，以及兩國對非核化理解的歧異。

美國總統川普上週冷不防宣布取消原訂6月12日於新加坡和北韓領導人金正恩的會面後，沒多久事情又出現轉機，雙方目前又做出川金會將繼續舉行的表態。

對於川金會是否舉行的變化多端，北京獨立學者鄧聿文在英國廣播公司（BBC）中文網撰文分析，這反映出平壤當局在棄核問題上的欲迎還拒。

他表示，5月16日以前，川金會的發展原本算是順利的。但北韓當天突然藉口美國與南韓的軍演，而對川金會發出威脅。北韓的憤怒，主要與白宮安全顧問波頓（John Bolton）接受媒體採訪時提出的「利比亞模式」有關。