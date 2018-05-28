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中央社

林為洲提前啟動選戰模式 國民黨肯定

中央社2018/05/28 18:57
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北28日電）中國國民黨籍立法委員林為洲不等新竹縣長黨內初選結果，決定本週啟動選戰模式。國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，樂見有意參選者勤跑基層，爭取選民認同。

年底新竹縣長選舉，民主進步黨已經確定由前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方出馬，民國黨主席徐欣瑩也決定親自上陣，但國民黨人選遲未敲定，這也是到目前國民黨唯一還沒有通過提名的縣市。

國民黨內共有林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態參選。國民黨經過3次協調會後，決定循「台中模式」，以不公開辦初選，採全民調決定人選。

不過，黨中央多次表明立場，在民調執行前，樂見地方自行整合，提名沒有時間表。

不願具名黨務人士告訴中央社記者，新竹縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮都已展開協調，年底新竹縣是縣長、縣議員、鄉鎮市長、村里長、鄉鎮市民代表「五合一」選舉，縣長參選人獲黨中央、縣府團隊、議會團隊、鄉鎮市長支持，缺一不可，選情才會穩。

黨務人士說，中央提名協調小組沒有非要某一個人參選不可，有意參選者應該透過勤跑基層，全力架構好黨中央、縣府團隊、議會團隊、鄉鎮市長支持力道。

是否再召開第4次協調會，黨務人士表示，若還是像前3次協調會一樣，沒有交集，再開協調會也是沒用；黨中央與地方會密集溝通協調。（編輯：楊凱翔）1070528

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