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建大出售STARCO斯里蘭卡子公司 逾5000萬收

鉅亨網2018/05/28 19:00
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輪胎大廠建大 (2106-TW) 今 (28) 日宣布，為集團財務與據點整併規劃，將旗下 STARCO 位於斯里蘭卡的子公司 STARCO LANKA，以 188 萬美元 (約新台幣 5600 萬元) 出售予印度機動車零組件供應商 Sundaram Industries Private Limited，出售收益可望於本季入帳。

建大去年 10 月併購丹麥輪圈廠 STARCO 集團，成為旗下持股 100% 子公司，由於建大拖車胎、割草機胎、高爾夫球車胎與多功能越野車胎等，在美國市場有相當高的市占率，盼能透過併購 Starco，拓展建大這類車胎在歐洲市場的佈局。

建大表示，為集團財務與據點整併規劃，以 188 萬美元的金額，將 STARCO 位於斯里蘭卡的子公司 STARCO LANKA 股份全數轉讓，出售予印度摩托車公司 TVS 集團子公司印度機動車零組件供應商 Sundaram Industries Private Limited。

建大指出，出售 STARCO 斯里蘭卡子公司將能減少成本支出，提升全球市場競爭力，對每股淨值與每股盈餘均有正面助益，該交易已於昨日完成。

建大第 1 季合併營收 78.76 億元，年增 7.84％，但受到營業費用增加與匯兌損失影響，毛利率與營益率均較去年同期衰退，稅後虧損達 1.77 億元，每股稅後虧損 0.2 元。

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遠傳攜台達電推行動基地台太...外資回流三大法人買超7億元...

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