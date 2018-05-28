地方萬花筒》影／尋找祖先不麻煩　科技幫你尋根

耶穌基督後期聖徒教會據傳從光緒年間就開始蒐集家譜，至今在台灣有12個家譜中心，整理、蒐集台灣各地、各姓氏的家譜，位協助民眾寫家譜，首次與田中戶政事務所合作，28日辦理「科技尋根家庭探索日」開幕儀式，推出免費家譜紀錄系統，希望號召更多民眾上網登錄家譜，以建構更完整的網路家譜系統。

中興支聯會公共事務主管李淑美說，過去家譜的都是以紙本收藏，但不易查詢又易損壞，若能讓家譜變成網路電子檔，任何人都可以從網路尋根，也更能挖掘自己與祖先的故事。李淑美表示，為了保障民眾的個資，在登錄資料之前，必須先有帳號密碼，接著可以建立往上4代或往下3代的資料，也可以上傳照片，畫出自己的家譜樹。



▲民眾只要上網登錄，就能建構家譜系統，有機會找出第1代祖先。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

彰化縣長魏明谷應邀前往參加開幕剪綵時表示，家譜是記錄一個人從出生、結婚、生子等豐功偉業事蹟乃至生命的結束，是血脈中流淌的記憶。現在每個地區雖然都有宗親會盛行，但要建立完整的家譜卻不容易，幸好耶穌基督後期聖徒教會研究一套全世界通用的家譜建檔軟體，讓民眾可以快速免費使用，同時可以藉此緊密維繫家族間情誼，發揮族群力量貢獻社會。



▲民眾只要上網登錄，就能建構家譜系統，有機會找出第1代祖先。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

田中鎮戶政事務所主任葉仁進表示，他本人的家族沒有留下任何家族紀錄，因此對寫祖譜有強烈的好奇心，正好耶穌基督後期聖徒教會可以提供免費的APP軟體，推廣教導民眾使用，配合戶政事務所的戶籍資料可以申請個人的祖先大約有四代的紀錄。



▲耶穌基督後期聖徒教會田中戶政事務所辦理「科技尋根家庭探索日」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

耶穌基督後期聖徒教會中興支聯會會長陳景雲說，「慎終追遠、明德厚歸」，藉由家譜的建立，可以了解族人的豐功偉業，甚至有民眾已追蹤到祖先是皇帝，無形中給自己一個榮譽感及約束力量，不敢作出敗壞門風的勾當，如此對社會和諧及善良風氣助長，有一股無形的力量。



▲耶穌基督後期聖徒教會田中戶政事務所辦理「科技尋根家庭探索日」，推出免費家譜紀錄系統，民眾只要上網登錄，就能建構家譜系統，有機會找出第1代祖先。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

教友洪坤峰說，教會相信家是每個人的基礎，家庭關係非常重要，家譜的建立能讓每個人更了解自己從何而來，更了解自己家族的故事。