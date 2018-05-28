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中央社

平息混亂 義總統任命前IMF官員為過渡時期總理

中央社2018/05/28 19:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社羅馬28日綜合外電報導）義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）今天任命前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）為過渡時期總理，以組成新政府，並恢復政治與憲政秩序。

義大利是歐元區第3大經濟體，自3月大選結束後，一直未能組成新政府。

反體制的「五星運動」（Five Star Movement）和極右派「聯盟黨」（League），在馬達雷拉否決疑歐派經濟學家薩佛納（Paolo Savona）出任經濟部長後，放棄了組成聯合政府計畫。

「五星運動」黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）昨天表示，馬達雷拉拒絕任命疑歐派經濟部長人選，應以叛國罪彈劾他。

迪馬尤明確提及需根據憲法第90條處理。根據義大利憲法第90條，屆時總統將由全體國會議員投票，確認有無「高度叛國或攻擊憲法」，若簡單多數認為存在上述情況，就要由憲法法庭決定是否彈劾總統。

總統在義大利本是象徵性元首，但有權拒絕任命獲提名的內閣人選，總統的有限權力常在政治危機時扮演關鍵角色，但這回民粹派揚言彈劾總統，恐進一步引發政治不穩。

義大利政治、憲政陷入動盪，提前大選似乎無可避免。（譯者：陳政一）1070528

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