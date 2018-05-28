立院本會期最後院會 綠委：不會挑燈夜戰

(中央社記者王承中、范正祥、陳俊華台北28日電)民進黨立委何欣純針對明天立法院本會期最後一次院會表示，空污法修法因國民黨團堅持，確定會留待臨時會處理，明天只處理沒爭議的法案，沒有挑燈夜戰的問題。

立法院第九屆第五會期將屆，明天是本會期最後一次院會。民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者說，明天院會處理的案子還不能確定，因國民黨團只答應處理沒有爭議的法案，如產業創新條例、植物防疫檢疫法、商標法、專利法及著作權法修正草案等，若國民黨團按照承諾，「明天會通過」。

何欣純說，因為時代力量黨團明天擬提出變更議程，所以黨團有動員因應；空污法則因國民黨團堅持，確定會留待臨時會再處理，明天院會只處理沒爭議的法案，「不會有挑燈夜戰的問題」