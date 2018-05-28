香格里拉對話將登場 中國南海擴張面臨孤立

（中央社台北28日電）今年度香格里拉對話會將於6月1至3日在新加坡舉行，面對中國在南海的軍事化行動加速，各國對抗中國舉動的力量正在增強，且可能在香格里拉對話會上凝聚成對抗及孤立中國的力量。
美國之音（VOA）報導，美國5月初發現，中國悄悄地在主權仍有爭議的南沙群島，部署了反艦巡航飛彈和地對空飛彈。2週後，中共軍方主動宣布，轟6K轟炸機首度在南海島礁進行了起降訓練。
報導直指，此舉是中國將南海這一重要國際航道迅速軍事化的最新發展。但批評及抵制中國在南海軍事化的聲音和行動，正在增強。
像是日前贏得大選、重新回任馬來西亞總理的馬哈地（Mahathir Mohamad），選後就向英國金融時報表示，馬來西亞在南海的確擁有一些島嶼，「這一主權必須要得到維護」。
菲律賓也是一例。美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry B. Harris Jr.）日前會見菲律賓包括國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）、外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）在內的高級代表團。由於菲國總統杜特蒂曾想喊停美菲年度聯合軍演，這項會見顯得並不尋常。
在此之後，菲律賓22日便宣布參加美軍在夏威夷主辦的「2018環太平洋軍事演習」，這是菲律賓首度參加這項軍演。而中國卻在翌日被美國以「對南海進行軍事化作出的初步反應」為由拒之門外，形成對比。
美國智庫亞洲海事透明倡議組織（AMTI）25日發表報告指出，菲律賓重新啟動南沙中業島上機場跑道翻修工程。中業島距中國控制的渚碧礁只有12海里（22.2公里）。
報導指出，上述情況顯示，在香格里拉對話會前，各國對抗中國舉動的力量正在增強，且可能在對話會上凝聚成一股對抗中國的更大力量。因此，今年與會的中國代表團恐將顯得孤立。（編輯：邱國強/陳家倫）1070528