香格里拉對話將登場 中國南海擴張面臨孤立

（中央社台北28日電）今年度香格里拉對話會將於6月1至3日在新加坡舉行，面對中國在南海的軍事化行動加速，各國對抗中國舉動的力量正在增強，且可能在香格里拉對話會上凝聚成對抗及孤立中國的力量。

美國之音（VOA）報導，美國5月初發現，中國悄悄地在主權仍有爭議的南沙群島，部署了反艦巡航飛彈和地對空飛彈。2週後，中共軍方主動宣布，轟6K轟炸機首度在南海島礁進行了起降訓練。

報導直指，此舉是中國將南海這一重要國際航道迅速軍事化的最新發展。但批評及抵制中國在南海軍事化的聲音和行動，正在增強。