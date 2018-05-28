外資回流三大法人買超7億元 鴻海獲外資連2天逾萬張

台股今 (28) 日受惠於鴻海續演母以子貴行情，加上被動元件再度出現噴出走勢，指數終場上漲 45.47 點，以 10987.77 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 17.77 億元，外資自營商賣超 0.29 億元，投信賣超 5.03 億元，自營商自行賣超 2 億元，自營商避險賣超 3.12 億元，合計買超 7.62 億元。鴻海因子公司 FII 引進戰略夥伴中國 BAT，連 2 天獲外資買超逾萬張，追平今年紀錄。

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資減碼多單 1509 口，淨部位多單微降到 43488 口；投信回補空單 387 口，淨部位空單來到 23907 口；自營商回補空單 1651 口，淨部位空單降到 834 口，合計三大法人加碼多單 529 口，淨部位多單為 18747 口。