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中央社

昇華更換會計師 力求恢復股票信用交易

中央社2018/05/28 19:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北28日電）文創股昇華娛樂董事會今天決議通過，簽證會計師事務所將更換為卓群聯合會計師事務所，將重新審核昇華今年第1季財報，力求盡快恢復股票信用交易。

昇華表示，新任會計師將盡快針對昇華第1季財務報告進行重新核閱，預計在6月中旬審閱完畢，若經新任會計師審核並對昇華第1季財報出具無保留意見書，則可望優先恢復股票融資融券。

昇華說明，原會計師事務所主要針對昇華在2017年底及2018年第1季底帳上現金部位出具保留意見，認為昇華截至5月10日止的現金水位不足以支應未來12個月營運資金，並非對合併財務報表的編製認列有所意見。

昇華強調，昇華現金水位已隨著影劇業務回溫，見到明顯的回升，第1季營運在網路劇「變身女友」正常播出下順利轉盈，稅後淨利新台幣704萬元、每股盈餘（EPS）0.22元，第1季底現金水位也從去年第4季底的1970萬元回升至3355萬元，增幅高達70%，顯示昇華營運資金流入情況正常，並無疑慮。

昇華表示，上述內容已與原會計師事務所充分解釋，並申明在今年接下來每一季度皆有良好的收款計畫，惟最終仍因會計認定問題而終止簽證委任。

另一方面，昇華於2016年底發行的可轉換公司債共募集資金4.5億元，其中3億元原規劃資金用途為投資南港不動產作攝影棚及後製中心使用，但考量近期房市價格波動幅度較大，包括南港區在內，以及文山區、花蓮市共三塊土地的投資計畫，現皆已分別進行暫緩處置以利營運之用。

昇華表示，南港區土地價值4.47億元，已與地主協商暫緩購置或解除買賣契約，故無應付價金；文山區土地應付價金為0.81億元，已與地主協商暫緩支付尾款、改於2018年底前支付；花蓮市土地應付價金為4.61億元，已與原地主簽立新約，返還大部分所有權並保留年底前購買權利，此部分已無應付價金。

有鑑於3億元可轉換公司債所募集資金尚未動用，昇華認為，有相當充分能力因應2018年債券到期贖回的資金需求，顯示財務及償債能力仍在合理的健康水準；若進一步考量今年股東會將表決通過辦理私募最高金額6億元增資案，經股東會通過後，募集資金將足以支應未來3年以上的營運資金需求無虞。

另外，針對昇華受5月22日的大額違約交割波及一事，昇華強調，悠克電子僅是對昇華進行財務性投資，並無介入經營情事，雙方也無任何業務上合作，此事件不影響昇華正常運作。

展望未來營運，昇華表示，仍有10部庫存戲劇，其中2部網路劇以及甫於3月底殺青的「網劇四部曲」，皆正與中國大陸大型OTT（串流影音）平台愛奇藝、優酷、騰訊視頻等進行播出洽談，預計可在近期貢獻戲劇收入；加上電影「角頭2」的投資將在第2季回收收益，可望挹注第2季營運成長動能回升，有利昇華在現金流量、財務及業務運作方面皆維持正常情況無虞。（編輯：蘇志宗）1070528

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