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酷夏高溫防中暑　吳芳銘有4招5步

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/05/28 19:45
▲嘉義縣副縣長吳芳銘在大甲媽祖來嘉義遶境進香時，為蒼生求媽祖降甘霖。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2018.05.27）
▲嘉義縣副縣長吳芳銘在大甲媽祖來嘉義遶境進香時，為蒼生求媽祖降甘霖。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2018.05.27）

今年大甲媽祖來嘉義新港遶境進香時，很多信眾求財求利求康健，嘉義縣副縣長吳芳銘則為蒼生求媽祖降甘霖，雖暫未如願，却已顯見吳芳銘副縣長的仁民愛物襟懷。

36.5度以上的高溫熱浪不斷侵襲嘉南平原，吳芳銘體恤鄉親身體不受熱浪影響健康，耳提面命的呼籲鄉親有事外出，務必要注意做好防曬、多補充水分。面對高溫考驗，吳芳銘請鄉親記住防中暑4招，包括「躲太陽」、「補水分」、「勤防曬」、「要通風」，選擇早晨、傍晚進行戶外活動，上午10時到下午2時間，則避免在大太陽底下運動或工作，每小時要補充2到4杯開水，避免喝太冰的水和含酒精或含糖的飲料。

吳芳銘說，防中暑也要注意5撇步，做好準備，同時保持心情愉悅，勿暴躁，典型的中暑症狀包括初期體感身體很熱、皮膚乾且發紅、體溫升高、心跳及呼吸加快等，嚴重者無法流汗，頭昏、頭痛、噁心、嘔吐，嚴重者甚至會有神智混亂、抽筋或昏迷現象。吳芳銘防中暑5撇步，含括，

1.穿著輕便、淺色、寬鬆和透氣的衣服。

2.在戶外可撐陽傘、戴寬邊或通風的遮陽帽和太陽眼鏡及塗抹防曬乳等預防措施。

3.儘量待在通風或有風扇空調的地方。

4.注意勿將嬰兒、兒童或寵物單獨留在車內。

5.若發現中暑症狀，應儘速移至蔭涼處、鬆脫身上的衣物、用水擦拭身體及搧風散熱，提供加少許加鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，儘速送醫處理。

關鍵字大甲媽祖嘉義縣吳芳銘降甘霖防中暑4招5步
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