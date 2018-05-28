影／107學年度國教署特色學校　大村國小榮獲全國特優

彰化縣大村鄉素有「台灣巨峰葡萄的故鄉」之稱，葡萄種植面積約500公頃，每年為地方賺進千萬元。大村國小自103學年度開始積極發展國際教育，在與國際夥伴學校進行課程的同時，從別人的身上發現了大村孩子的不足—自我認同不足與對家鄉在地認識不足。從這個自我覺察的過程當中，大村LDS教學團隊開始為大村孩子們設計規劃了一套將在地與國際兩相結合的課程—紫鑽大村耀國際。



▲大村國小開闢村葡小農園，讓學生了解大村鄉最重要的葡萄產業文化，獲得107學年度特色學校 全國特優的殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

大村國小校長江淑芳說，大村子弟應知家鄉事，這學期在校園圖書館的空地上，開闢「村葡小農園」，希望讓學生了解與體驗讓大村人驕傲的巨峰葡萄產業；大村國小在106學年度與螺陽國小 東和國小 媽厝國小 共同以「五力齊步走 蝴稻紫鑽旺」為主題，獲得106學年度空間美學特色學校計畫的攜手標竿獎。



▲大村國小開闢村葡小農園，讓學生了解大村鄉最重要的葡萄產業文化，獲得107學年度特色學校 全國特優的殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

江淑芳表示，在106學年度的課程執行之中，大村團隊從中發現課程盲點，並結合12年國教課綱，將課程重新從頭盤點，更發展出大村五力全人的課程目標，發展了「純葡鄉土情」與「葡韻嘉年華」兩大課程，終於獲得107學年度特色學校 全國特優的殊榮。



▲大村國小開闢村葡小農園，讓學生了解大村鄉最重要的葡萄產業文化，獲得107學年度特色學校 全國特優的殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

大村國小將大村在地特色「葡萄」從社區拉回校園中，讓大村孩子們能更就近觀察在地產物，並深入了解與體會，從中了解自我，才能更有自信的與國際夥伴認識與交流；二年丙班學生劉羿霆說：我第一次摸到葡萄葉的葉子，正反兩面摸起來不一樣耶！背面是粗粗的，正面是光滑的！而且我也不知道，原來平常吃的紫色葡萄，是從綠色變過來的！



▲大村國小開闢村葡小農園，讓學生了解大村鄉最重要的葡萄產業文化，獲得107學年度特色學校 全國特優的殊榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

大村的「村葡小農園」在今年的一月初，由三年級孩子們親手種下葡萄，就在4個月之後的現在，在不噴灑農藥的種植中，也在孩子們的殷殷期盼下，終於有兩小串的綠色葡萄，也在最近慢慢成熟轉變為紫色，孩子們看到紫色葡萄出現，都興奮的大叫：終於有紫色鑽石的感覺了。