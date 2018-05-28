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影／明道大學媽祖文化學院「瘋」文創

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/28 20:04
▲明道大學媽祖文化學院與台灣媽祖聯誼會所合辦媽祖貼圖創意大賽的頒獎典。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）
▲明道大學媽祖文化學院與台灣媽祖聯誼會所合辦媽祖貼圖創意大賽的頒獎典。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

台灣媽祖聯誼會召開第40次會員大會，全國海內外近百間媽祖宮廟代表齊聚南投埔里恒吉宮，主辦單位除了在活動規劃上相當完整外，還將明道大學媽祖文化學院學生文創團隊所首創設計的Q版紙藝公仔當作與會宮廟代表的伴手禮，還特地還請來了整台水果車提供西瓜、鳳梨與埔里知名麻糬等點心直接於活動現場提供給賓客享用。


▲明道大學數位設計學系YNW設計團隊與其所精心製作Q版造型的紙質公仔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

明道大學媽祖文化學院成立半年來，陸續推展各種以媽祖為主題的活動，文化學院主任謝瑞隆表示，媽祖信俗在2009年已經正式由聯合國教科文組織登錄為世界非物質文化遺產，因此推廣傳衍媽祖信俗文化顯得相當重要，媽祖文化學院的首重任務即是將媽祖信俗文化推廣予年輕學子，也希望透過年輕學子活潑的創造力促使媽祖信俗文化更加生活化。


▲明道大學媽祖文化學院謝瑞隆主任在會員大會上作例行的業務報告及未來工作事項的宣達。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

去年11月，媽祖文化學院與台灣媽祖聯誼會主辦「2018全國校園盃媽祖動態貼圖競賽」，經過5個月的徵件，共有百餘件作品參賽，日前已經選出若干件得獎作品並在LINE貼圖上架推廣，獲得相當大的迴響，明道大學媽祖文化學院與台灣媽祖聯誼會在大會一同聯合辦理頒獎典禮，得獎學生們分別以少年媽祖情懷、媽祖吉祥圖等來展現媽祖文化的多變性與活潑性，獲得與會民眾的青睞與好評。


▲ 台灣媽祖聯誼會榮譽會長顏清標先生致詞勉勵所有宮廟持續努力推展媽祖文化讓世界看見台灣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

明道大學媽祖文化學院在大會會場也特別展示近期學生們以紙藝所創作的媽祖以及千順將軍的公仔等文創作品，謝瑞隆指出，明道大學在106學年第二學期已正式推動以媽祖為主題之媽祖文化學分學程，學分學程推動重點有為兩個部份，閃先將課程認列到教育部的學分，第二部份是期盼與台灣媽祖聯誼會結合推動台灣宮廟經理人證照，透過該方式讓台灣宮廟相關的執事人員，對於台灣的信仰文化跟對宮廟的經營管理擁有更多的知識。

關鍵字媽祖文化學院媽祖動態貼圖顏清標
上網登錄　家譜系統幫忙找出祖先梅山到太平　6月起公車將調整班次

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