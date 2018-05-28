NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈運動員常出事　教育環境都無可避免好市多推「降溫神器」　網：省電費什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

寬宏大型展演挹注 估今年獲利成長優於營收

中央社2018/05/28 19:33
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北28日電）展演經紀公司寬宏藝術今天舉辦櫃買市場業績發表會，今年受惠於主辦大型展演活動，獲利成長幅度可望優於營收成長幅度，毛利率目標維持在30%的健康水準。

寬宏藝術今年第1季合併營收約新台幣3億元，年增56%，毛利率28%；稅後淨利2061.6萬元，年增488%。寬宏藝術4月份自結營收5932.9萬元，年增48.39%，主要受惠於艾薇塔音樂劇與子公司工程接單情形良好。

寬宏藝術財務長汪聖柏表示，寬宏去年營收約85%來自展覽與演出活動收入，約10%來自工程收入，約5%來自周邊商品等銷貨收入；台北小巨蛋每年安排演出約50到70場，寬宏市占率達20%到25%，是目前台灣展演主辦單位市占率最高的公司。

汪聖柏說，寬宏今年1月掛牌上櫃後，有更多資源可舉辦展演活動，今年第3季將是全年主要成長動能來源，包含知名韓團等國外藝人都將來台演出，推估今年全年寬宏將主辦約50場展演活動。

他強調，寬宏不會只滿足於現有節目，希望在有限資源下，可以主辦更大型的節目，目前已陸續接洽，希望今年第3季或第4季陸續演出。

汪聖柏說明，主辦演唱會的毛利率較高，今年寬宏將主辦數場天后級歌手的大型演唱會，可望帶動獲利成長幅度優於營收成長幅度；寬宏2016年毛利率為27%，去年毛利率為32%，今年第1季毛利率為28%，推算2018年全年將維持在30%的健康水準。

在發展策略上，汪聖柏提出7大方向。第一，穩固國內營運，發展海外主辦；第二，開發自有版權，提高自製比例；第三，整合軟硬體資源，開拓業務機會；第四，拓展票券平台，經營會員數據；第五，累積版權深度，發展藝人經紀；第六，在國內場館供給增加下，創造管理收益；第七，投資海外版權，加強國際合作。（編輯：楊凱翔）1070528

昇華更換會計師 力求恢復股...馬尼拉華人區大火 菲金門同...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan