寬宏大型展演挹注 估今年獲利成長優於營收

寬宏藝術財務長汪聖柏表示，寬宏去年營收約85%來自展覽與演出活動收入，約10%來自工程收入，約5%來自周邊商品等銷貨收入；台北小巨蛋每年安排演出約50到70場，寬宏市占率達20%到25%，是目前台灣展演主辦單位市占率最高的公司。

（中央社記者吳家豪台北28日電）展演經紀公司寬宏藝術今天舉辦櫃買市場業績發表會，今年受惠於主辦大型展演活動，獲利成長幅度可望優於營收成長幅度，毛利率目標維持在30%的健康水準。

汪聖柏說，寬宏今年1月掛牌上櫃後，有更多資源可舉辦展演活動，今年第3季將是全年主要成長動能來源，包含知名韓團等國外藝人都將來台演出，推估今年全年寬宏將主辦約50場展演活動。

他強調，寬宏不會只滿足於現有節目，希望在有限資源下，可以主辦更大型的節目，目前已陸續接洽，希望今年第3季或第4季陸續演出。

汪聖柏說明，主辦演唱會的毛利率較高，今年寬宏將主辦數場天后級歌手的大型演唱會，可望帶動獲利成長幅度優於營收成長幅度；寬宏2016年毛利率為27%，去年毛利率為32%，今年第1季毛利率為28%，推算2018年全年將維持在30%的健康水準。

在發展策略上，汪聖柏提出7大方向。第一，穩固國內營運，發展海外主辦；第二，開發自有版權，提高自製比例；第三，整合軟硬體資源，開拓業務機會；第四，拓展票券平台，經營會員數據；第五，累積版權深度，發展藝人經紀；第六，在國內場館供給增加下，創造管理收益；第七，投資海外版權，加強國際合作。（編輯：楊凱翔）1070528