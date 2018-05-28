今國光學決售出蘇州廠100%股權 正式退出華東市場

光學元件廠今國光 (6209-TW) 今 (28) 日董事會決議以人民幣 7500 萬元的價格，出售該公司在蘇州工業園區設立的今華光學 (蘇州) 有限公司 100% 股權，將該資源轉回台灣全力發展包括車用光學產品等事業。
今國光學主管指出，今華光學 (蘇州) 有限公司成立於 2006 年，其中由今國光持股 55%、華晶科技 (3059-TW) 持股 23%，主要以玻璃鏡片研磨及光學鏡頭組裝為成立的目的，當時主要考量生產鏡頭提供華晶科技在昆山的數位相機組裝廠使用，但隨後則因數位相機市場為手機相機所侵蝕，華晶本身的需求也不大，造成今華光學 (蘇州) 有限公司的業務量萎縮。
今華光學 (蘇州) 有限公司已停工兩年，而今年則由東吳黃金文化發展有限公司以人民幣 7500 萬元承接下今華光學 100% 股權。今國光對於此一交易案預估在 8-12 個月內完成交易，預計仍有處分股權的業外收益。
今國光在處分蘇州今華光學後，在中國大陸仍有華南佛山的光學鏡片廠仍在營運中。
今國光今年第 1 季營收 7.5 億元，毛利率 2.5%，稅後虧損 4412 萬元，每股虧損 0.27 元。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>