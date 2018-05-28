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數位轉型助經濟 微軟：2021年可望貢獻台灣GDP

鉅亨網2018/05/28 19:38
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微軟今起一連三天在台舉辦亞太技術年會，微軟預估透過數位轉型，2021 年前將為台灣增加約新台幣 4000 億元 GDP，年複合成長率將達 0.5 個百分點；全球 AI 投資至 2020 年有 460 億美元規模，亞太區將成為最大宗市場。

微軟今 (28) 日起至 30 日在台灣舉辦 DevDays Asia 2018 亞太技術年會，期待重現 Microsoft Build 大會的豐富內容。除了將 Intelligent Cloud 和 Intelligent Edge 帶入研討會外，並聚焦人工智慧、資料分析及智慧生產力平台三大主題。

台灣微軟總經理孫康基表示，數位轉型對台灣經濟貢獻可觀，估計到 2021 年前將為台灣增加新台幣 4000 億元 GDP，每年 GDP 成長率將再增加 0.5 個百分點，驅動台灣進行數位轉型的就是開發者。

孫康基期待，透過微軟跟台灣的合作，可以帶動生態系的提升，進一步幫助台灣提升產業鏈表現。而透過線上直播，微軟預估此次年會共有 30 萬人參與。

微軟資深副總裁暨大中華區總裁兼執行長 Alain Crozier 指出，微軟在台灣設立物聯網創新中心以及 AI 研發中心，刺激經濟成長外，並同步建造台灣人才，透過 AI 能提供更多協助。

經濟部長沈榮津表示，微軟自 2015 年起就跟台灣合作，今年的 AI 研發中心成立，未來將協助台灣產業，透過微軟提供的開放平台，開發各種應用，這些應用就是台灣競爭力所在，並能面對數位轉型的挑戰，全面提升產業表現，從石化配方到紡織染整，AI 扮演重要角色。

沈榮津期待，未來跟微軟繼續深化合作，培育人工智慧跟資料科技人才；微軟技術加碼技術跟資源，台灣將跟微軟共同經營亞太市場，培育跨域人才。

微軟指出，IDC 預測，AI 投資至 2020 年將達 460 億美元，亞太地區將成為最大市場。目前微軟已經與國內廠商如微風廣場、中山醫院、分眾傳媒、凱基銀行、新漢 (8234-TW) 及桃園捷運，透過資料分析技術及認知服務技術，共同開發出解決方案。

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