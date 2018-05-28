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中華職棒／球員工會硬起來　周思齊爭取不當勞動權

體育中心／綜合報導2018/05/28 19:44
▲周思齊（左）接任新球員工會理事長，從胡金龍手中接過球棒。（圖／吳政紘攝）
▲周思齊（左）接任新球員工會理事長，從胡金龍手中接過球棒。（圖／吳政紘攝）

針對由中華職棒工會向勞動部所提出的「中華職棒聯盟不當勞動行為裁決」申請一案，在勞動部事先向雙方進行書面資料收集後，本日(28)召開第一次正式調查會議。本日會議前，中華職棒球員工會理事長周思齊，在副理事長羅錦龍陪同下，在勞動部前發表談話，呼籲中職聯盟應跟上世界職業運動發展趨勢，與工會一起建立一個好的「團體協約機制」，不要再讓中華職棒停在「關係好就喬、關係不好就拉倒」的草創時期，進而共創球團、聯盟、球迷、工會的四贏局面。

周思齊表示，這次由職棒球員工會發動的「不當勞動行為裁決」，是台灣體育史上第一次由職業運動員所組成的工會，以行動尋求勞動三法中對於工會所賦予的「團結權、團體協商權及團體爭議權」的保障，但裁決申請的目的並非是為了對抗，而是展現法律賦予工會的責任，讓聯盟了解在職業運動中「團體協約」的意義與重要性。

此外，周思齊也強調，中華職棒球員工會同時也是全台第一個，也是唯一一個處理運動員權益保障的團體。從工會復會後的十年以來，工會已經用行動向球迷與球團證明，在球員權益保障的道路上，工會是推動職棒走向現代化的助力，而不是阻力。放眼世界各職棒聯盟，美國大聯盟早已定期簽訂新版CBA(勞資協議)、韓國、日本的工會跟聯盟之間，也有健全的協商機制，雖然台灣目前還沒有一個健全的團體協約機制，但中華職棒球員工會願意也期待與聯盟及四球團共同努力，讓台灣的棒球發展可以跟上世界的腳步。

本日之調查會議進行逾兩小時，經雙方代表律師各自陳述意見後，均釋出和解意願，願意進行團體協商，主席諭知雙方會後各自先行準備團體協商之和解方案，於 6 月 11 日進行第二次調查庭。

關鍵字中華職棒聯盟周思齊球員工會
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