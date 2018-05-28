中華職棒／球員工會硬起來　周思齊爭取不當勞動權

針對由中華職棒工會向勞動部所提出的「中華職棒聯盟不當勞動行為裁決」申請一案，在勞動部事先向雙方進行書面資料收集後，本日(28)召開第一次正式調查會議。本日會議前，中華職棒球員工會理事長周思齊，在副理事長羅錦龍陪同下，在勞動部前發表談話，呼籲中職聯盟應跟上世界職業運動發展趨勢，與工會一起建立一個好的「團體協約機制」，不要再讓中華職棒停在「關係好就喬、關係不好就拉倒」的草創時期，進而共創球團、聯盟、球迷、工會的四贏局面。

周思齊表示，這次由職棒球員工會發動的「不當勞動行為裁決」，是台灣體育史上第一次由職業運動員所組成的工會，以行動尋求勞動三法中對於工會所賦予的「團結權、團體協商權及團體爭議權」的保障，但裁決申請的目的並非是為了對抗，而是展現法律賦予工會的責任，讓聯盟了解在職業運動中「團體協約」的意義與重要性。