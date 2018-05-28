NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈運動員常出事　教育環境都無可避免好市多推「降溫神器」　網：省電費什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

礦業法修法頻卡關 經部盼盡快通過初審

中央社2018/05/28 19:37
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北28日電）立法院經委會今天審查礦業法修正草案，但在原民諮商同意權等問題屢屢卡關，30日將繼續審查；經濟部次長王美花表示，各立委意見差異大，希望能盡快通過初審，送立法院會協商。

立法院經濟委員會今天繼續審查礦業法修正草案，經委會召委、中國國民黨籍立委廖國棟在開始審查前表示，紀錄片導演齊柏林拍攝看見台灣系列紀錄片，並在勘景時不幸罹難，引發社會大眾對礦業法的關注，時隔一年，礦業法修正草案卻仍在初審階段，由於立法院本會期即將結束，廖國棟說，希望今天能順利完成尚未通過審查的部分。

礦業法修正草案進入初審第二輪協商，各方仍無共識，今天從行政院版第27條審查至第40條，其中僅有第36條及第40條按行政院版通過，第28-1條及第31條按行政院版修正通過，其他皆因立委與經濟部意見相左而予以保留。

今天爭點主要聚焦在原住民諮商同意權相關問題，經濟部次長王美花指出，各立委所持意見「都很不一樣」，其中以時代力量提案最嚴格，要求設權、取得礦業用地、展現，以及既存礦權都必須要踐行原住民諮商程序。

王美花表示，像設權與取得礦業用地之間相距僅一年，若兩次程序都必須取得原住民諮商同意，在實務上有重工疑慮，且取得諮商同意「真的不簡單、真的很難」，例如必須尋求諮商同意的部落範圍如何界定、尚未組成部落的原住民諮商同意程序為何、各種大小礦權的合理補償為何，都很難達到共識。

立法院本會期即將結束，王美花表示，會考慮再找各種場合與立委協商，也希望法案可以盡快通過初審，送立法院會協商。（編輯：林沂鋒）1070528

中日韓合力研發5G 官方力...政局混亂 義大利公債風險溢...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan