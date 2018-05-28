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中華職棒／恰恰人氣超旺　明星賽超過13萬第一名

體育中心／綜合報導2018/05/28 19:54
▲ 中信兄弟彭政閔 。（圖／記者林柏年攝，2017.10.29）
▲ 中信兄弟彭政閔 。（圖／記者林柏年攝，2017.10.29）

2018中華職棒明星對抗賽票選進入最後倒數階段，今年戰局變化莫測，競爭格外激烈，在票選投票截止前，任誰都難以預測最終的先發陣容。聯盟呼籲球迷，把握最後投票機會，全力把喜愛的球星，送進明星賽殿堂。至於，大家最在意的人氣王，依舊由「恰恰」彭政閔以131,856票，突破十三萬票的高票，獨佔鰲頭。明星紅隊則是中職救援王陳禹勳以115,145票，名列前茅。

截至5月28日 13:00為止，紅白兩隊已有13位明星球員，獲得超過十萬張的選票：明星紅隊候選人包含捕手廖健富（101,950票）、二壘手郭嚴文（102,770票）、游擊手林承飛（107,319票）、外野手王柏融（113,647票）及高國輝（102,440票）等選手；明星白隊候選人則是後援投手王鴻程（117,581票）、二壘手王威晨（100,002票）、游擊手王勝偉（101,571票）、外野手張志豪（119,516票）及詹子賢（103,563票）、指定打擊周思齊（102,702票）等，皆透過球迷的熱烈支持，突破十萬選票大關。

此周明星紅隊中繼投手林柏佑以55,801票反超倪福德52,884票；明星白隊競爭激烈的游擊手先發位置，則由王勝偉以101,571票暫時領先陳傑憲99,551票。距離5月30日最後票選日還有三天，最後票選將加入專業人員票數進行結算，結果如何還是很難說，歡迎球迷朋友踴躍進場，以選票支持喜愛的球星！

目前紅白兩隊共12席的先發名單當中，中信兄弟獲得9席、Lamigo Monkeys 7席、富邦悍將5席、統一7-ELEVEn獅3席。

 

關鍵字恰恰中華職棒中信兄弟彭政閔
工會硬起來　周思齊爭取不當勞動權台灣唯一希望出局　謝淑薇止步首輪

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