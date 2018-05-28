取消冬夏令辦公時間 宜縣府改彈性上下班

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）宜蘭縣政府是全國唯一實施冬夏令辦公時間的地方機關，但常有民眾搞不清時令，縣府今天決定取消冬夏令之分，改上午8時到9時上班，下午5時到6時下班，6月起試辦3個月。

宜蘭縣政府人事處長郭忠聖告訴中央社記者，因應宜蘭縣特殊地理環境，冬季傍晚天色就瞬即轉暗，且又多雨視線不佳，考量洽公民眾及縣府員工安全，縣府及所屬各機關從民國80年起，在每年11月到隔年2月都會實施冬令辦公時間，平日上班時間為每天上午8時到12時，下午1時至5時。

至於夏令辦公時間，平日上班時間還是不變，每天上午8時到12時，午後改為下午1時30分到5時30分。