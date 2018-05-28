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娛樂

女星6歲母親自殺　後悔對養大自己的爺爺做這事

記者吳維書／台北報導2018/05/28 20:09
▲宛宛兒6歲時，媽媽自殺身亡。（圖／中天提供 , 2018.5.28）
▲宛宛兒6歲時，媽媽自殺身亡。（圖／中天提供 , 2018.5.28）

藝人宛宛兒、林道遠在29日播出的綜藝節目《麻辣天后傳》，大聊「隔代教養更有愛！我是爺爺、奶奶帶大的小孩」主題，宛宛兒常在網路分享搞笑趣事和影片，但她成長過程不若外表光鮮，6歲時媽媽自殺，當兵的爸爸把她託付給爺爺奶奶，她回憶，小時候爺爺最疼她，每天接送她上、下學直到高中，只是長大後她有自己的生活圈，爺爺到學校接送讓她覺得彆扭，竟對爺爺說出，「停遠一點！」她感到非常懊悔。

宛宛兒表示，自己有甲狀腺機能亢進，爺爺每周帶著她，從台中搭車到員林看病，以前不懂事，還會叫爺爺坐其他車廂，長大後才知道自己不應該這樣對待他，她痛心地說：「5年前爺爺過世，我卻因為工作，來不及看他最後一面，接到電話通知的那一刻，我在家崩潰大哭。」她忍不住哽咽出聲，「在爺爺走之前，奶奶打電話來說要不要去看爺爺，當時爺爺已經發出不聲音，但我說5月要衝業績，6月就可以請假去看他，結果爺爺在5月28日過世。」她為此在右腹側刺上蓮花紀念爺爺，也提醒自己出淤泥而不染，「我問刺青師刺哪個部位最痛，因為心太痛了……。」


▲林道遠想念奶奶。（圖／中天提供 , 2018.5.28）

林道遠則是出生不久就被媽媽遺棄，爸爸也欠債離家，從小由爺爺、奶奶還有姑姑帶大，他回憶小時候經常有人來家中討債，還潑油漆恐嚇，鄰居那時看他的眼神至今忘不了，不過好在有愛他的家人，他感性表示，「母姊會都是爺爺、奶奶、姑姑輪流來，他們是我生命中最重要的人。」渴望完整家庭的林道遠，現已升格人父，照顧他的爺爺、奶奶也特地錄製祝福影片，在林道遠婚禮上播放，影片中爺爺一度激動落淚，場面非常感人，但遺憾的是，奶奶今年1月過世，林道遠談到她忍不住哽咽，並獻唱〈阿嬤的話〉給一手拉拔自己長大的奶奶，現場來賓全都紅了眼眶。

 

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