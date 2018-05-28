蕭煌奇送「這個」暗示下蛋　梁文音四字回應

梁文音睽違3年發專輯《副駕駛座的風景》，本周將展開北中南巡迴演出，今（28）日記者會上，梁文音邀來金曲歌王，蕭煌奇合唱〈和平分手〉，並送上金、銀、銅「三個巨蛋」，預祝梁文音：「『金』彩攻蛋！喜『銀』佳績，數位冠軍！『銅』心協力，早生貴子！」目前梁文音十分享受與老公的兩人世界，對於生小孩回應：「順其自然」。



▲蕭煌奇送上3顆巨蛋，祝福梁文音。（圖／環球音樂提供, 2018.05.28）

梁文音跟蕭煌奇相隔10年，終於正式合作，談到這次與蕭煌奇合作，梁文音開心說：「終於輪到我，唱到一首情緒很濃烈的一首歌，覺得這首歌不能浪費。」透露老公的偶像就是蕭煌奇，另一半已開始練唱《和平分手》，「他每次開車我都會問他練好了沒？但要等到他成功飆高音，我永遠都等不到」。



▲梁文音原本期待跟老公約會，結果被放鴿子，氣得拿白板筆把老公畫醜。（圖／翻攝梁文音臉書, 2018.05.28）

昨（27）日梁文音原本要跟老公約會，卻被放鴿子，受訪時問及此事，梁文音說只是在開玩笑：「昨天其實是我睡午覺睡過頭，老公跑去打籃球，結果我起床看不到人，想說發洩一下，他一回來，看到婚紗照就大笑，還反過來畫我。」夫妻之間彼此互整，生活中充滿許多「驚喜」。