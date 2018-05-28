都蘭渡假村開發案 環評審查退回

（中央社記者盧太城台東縣28日電）超過300個房間、面積近7公頃的台東東海岸都蘭休閒渡假村開發案，今天進行環評審查，居民提出多項質疑，此案最後遭退回。

位於東海岸東河鄉都蘭部落的「渡假村開發計畫」，台東縣政府今天召開開發計畫環境影響說明書第一次審查會，邀請業者提出報告，當地居民派代表參加。

開發業者報告指出，已經事先完成調查，沒有「傳統領域」、「文化遺址」、「海岸法」、「地質」等問題。業者強調，基地是私有地，非原住民保留地，且不屬於「一級海岸保護區」。

業者表示，開發案面積近7公頃，6層樓高，除了327個房間外，還有戶外表演場以及地區特色文化、生態景觀解說的迴廊，可以提供當地工作機會。