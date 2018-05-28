女星個資遭詐騙　竟花大錢喝酒買醉

藝人何妤玟近日參加談話性節目《上班這黨事》時爆料，5月初全家到泰國旅行時，一時大意誤信了詐騙郵件，把自己的個資白白送給詐騙集團。事後經過朋友提醒，何妤玟才驚覺上當，但為時已晚。主持人黑人及舒子晨擔心有沒有失去財物，她表示，當晚除了鬱卒買醉花了幾千塊之外，沒有失去什麼，黑人笑回，「看來只有失去理智而已。」

美麗人妻何妤玟回想上周遭詐騙的經驗，仍是氣憤難平，「我那天帶小朋友玩了一整天，回到飯店看到郵件，一心只希望粉專不要被關掉，所以大意了。很氣自己一時沒有察覺、也氣詐騙集團到處騙人家個資。」她說明事發過程，「我只是點選信中的連結，想提出申訴，那個連結點下去，長得跟臉書網頁一模一樣，我那時候沒有多想，只想要趕快把這件事處理完，然後回到房間去陪小孩。」當她把個資寄出後，跟朋友及老公聊到這封信的內容，朋友提醒可能是詐騙，因為也有藝人粉專收到一樣的信，她才大夢初醒，立刻止付信用卡並更改個人臉書和粉專密碼。