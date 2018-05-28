百聿結盟中國人人譯視界 全球接單添動能

台灣影視音後製業者百聿數碼 (6622-TW) 今 (28) 日宣布，與中國翻譯服務平台「人人譯視界」攜手結盟，雙方將就影片字幕翻譯、海外上架發行等業務進行全面性合作，導入其翻譯實力，也將有助百聿後續全球接單，後市營運動能可期。

百聿新媒體事業發展部總監朱庭萱表示，人人譯視界譯者群長期配合的有 2000 人以上，以翻譯美劇起家，與騰訊、優酷、愛奇藝等中國大型 OTT 平台均有合作關係，導入其翻譯實力，將有助百聿後續全球接單。

此外，朱庭萱指出，雙方合作後，未來中國原生影視內容則可藉由百聿強勢的海外上架發行能力，在非華語圈地區傳播，雙方結盟可說是強強聯手，共同進軍國際影視版圖。