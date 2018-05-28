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百聿結盟中國人人譯視界 全球接單添動能

鉅亨網2018/05/28 20:19
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台灣影視音後製業者百聿數碼 (6622-TW) 今 (28) 日宣布，與中國翻譯服務平台「人人譯視界」攜手結盟，雙方將就影片字幕翻譯、海外上架發行等業務進行全面性合作，導入其翻譯實力，也將有助百聿後續全球接單，後市營運動能可期。

百聿新媒體事業發展部總監朱庭萱表示，人人譯視界譯者群長期配合的有 2000 人以上，以翻譯美劇起家，與騰訊、優酷、愛奇藝等中國大型 OTT 平台均有合作關係，導入其翻譯實力，將有助百聿後續全球接單。

此外，朱庭萱指出，雙方合作後，未來中國原生影視內容則可藉由百聿強勢的海外上架發行能力，在非華語圈地區傳播，雙方結盟可說是強強聯手，共同進軍國際影視版圖。

據悉，今年 4 月起，百聿已陸續將美國的脫口秀、原創類節目、電影等影視內容交付人人譯視界進行翻譯工作，且未來中國地區的影視內容，也將再交由百聿進行各大 OTT 平台上架銷售，可望創造一套兩岸影視產業互助模式，讓影視作品內容能有效變現。

展望未來，百聿表示，除藉人人譯視界拓展全球接單能力並進入中國市場外，也將積極拓展東南亞市場，目前已與 Netflix 等具國際指標性公司接觸，多樣化的整合戰略，將更強化百聿在全球影視產業的業務布局。

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關鍵字影視平台翻譯上架接單中國百聿影劇文創headline
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