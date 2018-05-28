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鴻海加速佈局電池領域 廣宇子公司認購榮炭私募

鉅亨網2018/05/28 20:25
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鴻海 (2317-TW) 加速佈局電池領域，子公司廣宇 (2328-TW) 公告，將認購興櫃電池材料廠榮炭 (6555-TW) 私募普通股，預計每股價格為 32 元，取得 2018 萬 7500 股，將佔榮炭 16.78% 股權。

廣宇表示，本次參與私募案，將由子公司 PAN GLOBAL HOLDING CO.,LTD 進行。

榮炭專注於鋰電池負極材料與人造石墨散熱片 (石墨紙, Graphite sheet) 研發與製造，營運總部及研發中心設立在新北市汐止區亞東科學園區，負極材料生產工廠及品檢中心設立於中國廣東省江門市崖門鎮登高石工業區，佔地 12000 平方餘米，並於 2011 年 2 月通過 ISO9001-2008 認證；人造石墨散熱片、石墨散熱片、石墨紙生產工廠設立於台灣宜蘭龍德工業區。

鴻海在 2017 年 3 月公告，由子公司富泰華工業 (深圳) 斥資 10 億人民幣 (約新台幣 44 億元) 取得中國寧德時代新能源科技 766 萬 6525 股，持股比例約為 1.19%。寧德時代新能源科技的母公司則是新能源科技有限公司 (Amperex Technology Limited，ATL) 成立於 1999 年，是一家鋰電池製造商，總部位於香港。1999 年由 TDK 旗下企業 SAE 投資成立，2005 年，ATL 被日本 TDK 全資收購。

寧德時代新能源科技則是成立於 2011 年，主要生產電池芯、電池管理系統和動力電池系統，可應用在電動巴士、電動乘用車以及電能儲存領域。該公司具有材料、電池芯、電池系統、電池回收的核心技術，研發生產電動汽車及儲能系統的鋰電池、電動汽車電池模組、電動汽車電池系統、大型電網儲能系統、智慧電網儲能系統、分散式家庭儲能系統及電池管理系統等。

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