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中華職棒／獅隊暖心企畫　網紅史愛蓮開球

體育中心／綜合報導2018/05/28 20:34
▲史愛蓮。（圖／統一獅隊提供）
▲史愛蓮。（圖／統一獅隊提供）

中職賽程邁入賽事關鍵六月，統一7-ELEVEn獅隊也將在6/13-17推出年度第四檔主題活動，結合獅隊超帥氣人氣球星傑尼詩及超美麗Ｕni Girls女孩們，推出「Ｇirls Power」女孩主題日活動，繼6/13統一獅高雄澄清湖主場首戰後，6/14起，正式啟動統一獅「Ｇirls Power」女孩主題活動。

聊到女孩看棒球，就不能忘記網紅史愛蓮 Arianna，她是一名來自美國的交換學生，今年職棒開打後，曾經造訪新莊、天母、桃園及台南棒球場，無論是獅隊主客場球賽，她總是用熱情應援傳遞對於統一獅的熱情支持，甚至也一次又一次練習統一獅年度主題歌曲表演，透過每一次蒞臨棒球場體驗分享美國女孩為何喜歡統一獅影片，也都獲得球迷熱烈迴響。

球隊六月份推出「Ｇirls Power」女孩主題活動企劃，由於史愛蓮 Arianna即將在七月返回美國，球隊特別不捨，昨日特別安排萊恩擔任圓夢大使，特別準備邀請卡，正式邀請史愛蓮 Arianna擔任女孩日6/14猿獅賽事開球嘉賓，並規劃一日ＵＧ應援帶動系列，與球迷進行互動，希望在史愛蓮 Arianna返回美國之前，留下最特別的回憶，感謝他用熱情支持統一獅，也為「Ｇirls Power」女孩主題活動揭開序幕。

史愛蓮 Arianna表示：「昨天來到台南棒球場，真的讓我很驚喜，台南的球迷都好熱情，都會想要跟我拍照，讓自己有點害羞，謝謝獅隊給我的邀請卡，當下看到真的是控制不了自己，感動的哭了，也很期待六月高雄主場之旅，希望大家一起進場跟我一樣熱情活潑為獅隊加油。」


▲史愛蓮。（圖／統一獅隊提供）

關鍵字中華職棒統一獅史愛蓮網紅
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