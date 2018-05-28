中華職棒／獅隊暖心企畫　網紅史愛蓮開球

中職賽程邁入賽事關鍵六月，統一7-ELEVEn獅隊也將在6/13-17推出年度第四檔主題活動，結合獅隊超帥氣人氣球星傑尼詩及超美麗Ｕni Girls女孩們，推出「Ｇirls Power」女孩主題日活動，繼6/13統一獅高雄澄清湖主場首戰後，6/14起，正式啟動統一獅「Ｇirls Power」女孩主題活動。

聊到女孩看棒球，就不能忘記網紅史愛蓮 Arianna，她是一名來自美國的交換學生，今年職棒開打後，曾經造訪新莊、天母、桃園及台南棒球場，無論是獅隊主客場球賽，她總是用熱情應援傳遞對於統一獅的熱情支持，甚至也一次又一次練習統一獅年度主題歌曲表演，透過每一次蒞臨棒球場體驗分享美國女孩為何喜歡統一獅影片，也都獲得球迷熱烈迴響。