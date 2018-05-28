繼續營業！2年不能進口商品　大創：改在台灣採購

日本大創生活百貨商品種類多元、價格親民，廣受消費者喜愛，日前卻驚爆違法竄改貨品輸台日期，遭經濟部開罰 4164 萬元，並廢止出進口許可證，這 2 年內將不得再進口產品至台灣，恐面臨斷貨危機。對此，大創百貨今（ 28 ）日強調會繼續營業，改由台灣境內採購，並宣布澎湖店、線上購物將結束營業。
時代力量立委黃國昌日前踢爆，大創百貨於 2015 年間被抓包偽造標籤進口日本福島食品，遭經濟部罰禁止輸貨 6 個月，怎料大創竟竄改交易日期，以《貿易法》第 31 條規定正常通關。大創對犯行坦承不諱，上（ 4 ）月舉辦記者會公開致歉，如今再遭經濟部重罰 2 年不得進口產品，不僅恐面臨斷貨、缺貨危機，後續處理也引起外界高度關注。
對此，大創今（ 28 ）日發表聲明，坦言在台進出口貨品資格已因處分遭廢止，但未來仍會設法繼續維持店鋪營業活動，強調目前沒有更改店名「大創百貨 Daiso Japan 」及另外成立新公司的計畫。後續商品採購部分，由於台灣境內有許多廠商能夠進口國外產品，將改為僅在台灣境內進行採購，「基於本公司目前考量，希望能繼續提供日本製造之『 Made in Japan 』商品」。
另外，大創也宣布，因營運狀況不佳，線上購物網站、Yahoo！奇摩超級商城將營業至 6 月 17 日，而澎湖店則營業至 6 月 10 日止。至於接下來庫存量是否變動、發生虧損，或是對公司營業收益造成影響等，目前仍難以給予回應。