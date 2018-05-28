影／雲林首屆龍舟賽　建國國中集思廣益努力練習

雲林縣今年首度舉辦龍舟賽，於6月16、17、18日三天在海角秘境口湖鄉宜梧滯洪池隆重登場，參加比賽的建國國中學生，於國中會考後，也加緊展開練習划龍舟訓練，集思廣益利用學校魚池為河道、花台為龍舟，培養團隊默契，使龍舟競賽進行順利，爭取最高榮耀。

建國國中校長林吉城表示，學校因場地關係，沒有大型水池供學生練習龍舟，經大家集思廣益下，發現可以利用學校魚池為河道、花台為龍舟，讓學生練習划槳，培養默契。



▲花台為龍舟，培養團隊默契。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.28)

體育組組長許哲瑋表示，建國國中報名3隊，分別為男、女生隊，每隊各12人及教師隊每隊18人，另外每隊加鼓手及舵手各一位，男生組以三年級體育班學生為主，女生組以女排隊員為主。並說明參加競賽主要是透過划龍舟動作，訓練學生團隊合作及水域知識的認知。另外此次的舵手是領航者，統一由大會訓練，考慮安全性，不奪標以船頭達標為主。



▲花台為龍舟，培養團隊默契。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.28)

教練施妗霓說，今年是雲林第一次辦龍舟賽，所有參賽學生都是第一次學划龍舟，輸贏關鍵是體力、意志力及團隊默契，5年前有帶隊參加東石龍舟競賽的經驗，知道如何指導學生龍舟競賽，及鍛鍊學生的意志力與耐力。

學生男生隊員蔡俊尾也說，划龍舟比打籃球難，不僅需要團隊默契，還要技巧及肌耐力，以學校的花台為龍舟，魚池為河道練習划漿，培養團隊默契，也是很有趣的訓練。



▲以魚池為河道，練習划龍舟訓練。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.28)



▲以魚池為河道，練習划龍舟訓練。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.28)