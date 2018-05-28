足球／技驚四座　C羅倒掛金鉤評為歐冠最佳進球

歐洲足球冠軍聯賽冠軍昨天出爐，由西甲豪門皇家馬德里以3:1擊敗英超傳統強權利物浦，締造歐冠首支三連霸球隊，今(28)日公布本季歐冠最佳十大進球，皇馬包辦4球也是最大贏家，而前兩名都是非常考驗技巧的倒掛金鉤射門，皇馬球星C羅(Cristiano Ronaldo)榮登榜首。

葡萄牙前鋒C羅本季歐冠為皇馬攻進14球，並創下跨季10場歐冠進球紀錄，儘管他在決賽最後傷停捕時殺入禁區，但被亂入的球迷搞砸進球機會，但他在8強技驚四座的倒掛金鉤，擊敗隊友Gareth Bale榮登十大好球榜首。