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足球／技驚四座　C羅倒掛金鉤評為歐冠最佳進球

記者鍾東穎／綜合報導2018/05/28 20:47
▲Cristiano Ronaldo倒掛金鉤評為2017-18歐冠十大好球榜首。（圖／美聯社／達志影像）
▲Cristiano Ronaldo倒掛金鉤評為2017-18歐冠十大好球榜首。（圖／美聯社／達志影像）

歐洲足球冠軍聯賽冠軍昨天出爐，由西甲豪門皇家馬德里以3:1擊敗英超傳統強權利物浦，締造歐冠首支三連霸球隊，今(28)日公布本季歐冠最佳十大進球，皇馬包辦4球也是最大贏家，而前兩名都是非常考驗技巧的倒掛金鉤射門，皇馬球星C羅(Cristiano Ronaldo)榮登榜首。

葡萄牙前鋒C羅本季歐冠為皇馬攻進14球，並創下跨季10場歐冠進球紀錄，儘管他在決賽最後傷停捕時殺入禁區，但被亂入的球迷搞砸進球機會，但他在8強技驚四座的倒掛金鉤，擊敗隊友Gareth Bale榮登十大好球榜首。

2017-18歐冠十大好球榜：

第一名，8強賽，皇馬前鋒C羅倒掛金鉤，幫助皇馬以3:0擊敗尤文圖斯。

第二名，決賽，皇馬前鋒Gareth Bale倒掛金鉤攻進皇馬本場第2球，最終皇馬以3:1打敗利物浦奪冠。

第三名，16強，義甲尤文圖斯2:2踢平熱刺，尤文圖斯阿根廷國腳Gonzalo Higuain的進球。

第四名，小組階段，西甲馬德里競技2:0勝義甲羅馬，馬競法國前鋒Antoine Griezmann的進球。

第五名，小組階段，羅馬3:3踢平切爾西，羅馬波赫國腳Edin Dzeko的進球。

第六名， 小組階段，皇馬3:1勝德甲多特蒙德，皇馬前鋒Gareth Bale的進球。

第七名，16強，烏克蘭超級聯賽頓內次克礦工2:1勝羅馬，頓內次克礦工的巴西前鋒Fred的進球。

第八名，小組階段，英超曼城2:0勝頓內次克礦工，曼城比利時中場 Kevin De Bruyne的進球。

第九名，小組階段，義甲拿坡里3:0勝頓內次克礦工，拿坡里義大利前鋒 Lorenzo Insigne的進球。

第十名，小組階段，皇馬3:2勝多特蒙德，C羅的進球。

關鍵字足球歐冠cristiano ronaldo十大好球倒掛金鉤
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