中國民間論壇請演員扮毛澤東 遭群起撇清

（中央社台北28日電）博鰲亞洲區塊鏈論壇在今天的開幕式上，邀請演員許國祥扮演已故中共領導人毛澤東致詞，卻因顧慮損及領導人形象，遭協辦、合作單位撇清關係。博鰲亞洲論壇也特地澄清，該論壇和自己無關。

綜合陸媒新京報等報導，這段致詞影片今天在微信上瘋傳，許國祥並以毛澤東的名義慷慨大喊：「我以毛澤東的名義感謝你們」。影片流出後，隨即引來質疑。

中國網民藺小豫在自己的微博上傳許國祥致詞的照片並痛斥：「為了流量為了曝光度居然拿歷史玩」。他並標註中共黨媒人民日報微博號，希望論壇遭到嚴懲。