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中央社

物種基因多樣性 新研究挑戰舊觀點

中央社2018/05/28 20:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎28日綜合外電報導）生物學教科書上寫到，擁有龐大群體數量的物種，例如螞蟻、老鼠和人類，基因多樣性會隨著時間演進變得更為多樣化，但一項最新研究挑戰這個觀點。

研究發表在「人類演化」（Human Evolution）期刊，主要作者紐約洛克斐勒大學（RockefellerUniversity）基因專家史托克爾（Mark Stoeckle）針對這個論點的正確性說：「答案是否定的。」

他向法新社表示，全球76億人、5億隻家麻雀或10萬隻鷸科鳥類的基因多樣性「大致相同」。

這項研究最令人驚訝的結果或許是，現今地球上9/10的物種（包括人類），在10萬至20萬年前就已經存在了。

在分析10萬個物種的DNA條碼後，研究人員發現一項跡證顯示，幾乎所有動物都和人類大約同時出現。

為何絕大多數現存物種都在同一時間出現？洛克斐勒大學人類環境計畫主任奧蘇貝（Jesse Ausubel）解釋說，來自環境的傷害是一種可能性。

他向法新社評論這項研究時表示：「病毒、冰河時期、新的成功競爭物種、缺乏獵物－所有這些都可能形成動物群體數量急劇下滑的時期。」

「在這些時期，基因變異更容易導致動物群體數大減並促成新物種出現。」

史托克爾則說：「最簡單的解釋是，生命總是不斷演進。更有可能的是，任何時候都在演進，那時候存活下來的動物在相對近期才出現。」

在這項觀點下，一個物種只能存續一定時間，然後會演化成新物種或走向滅絕。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070528

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