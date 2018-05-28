美拆散移民家庭惹議 第一千金曬兒照挨批

派頓歐斯瓦寫道：「緊抱自己的小孩是最棒的事，確切知道他們安全地窩在妳懷裡。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國總統川普的政府所推行政策使移民家庭被拆散，而伊凡卡（Ivanka Trump）卻喜悅分享自己與兩歲幼子西奧多（Theodore）的照片，成千上萬民眾都留意到兩者間的對比，喜劇影星派頓歐斯瓦（Patton Oswalt）也是其中之一。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國媒體報導，邊境官員強迫移民孩童與母親分離，引發輿論爭議。第一千金伊凡卡此時卻於推特發布自己與兒子依偎的照片，立刻引發網民抨擊。

「這是最棒的。最棒的！對不對，伊凡卡？」

伊凡卡的推文也掀起人母的怒火，她們要求第一千金換位思考，試想被迫與孩子分開的感受。

財經內幕（Business Insider）報導，美國衛生及公共服務部（Department of Health and HumanServices）將移民兒童交由擔保人（sponsor）照護，但據報導無法掌握其中將近1500名兒童的下落。

這批下落不明的兒童，多來自薩爾瓦多、宏都拉斯及瓜地馬拉。他們當時獨自抵達美國的西南邊界。（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070528