搶搭電動車商機 歐洲首座大電池廠有譜

（中央社記者林育立柏林28日專電）電池是電動車的心臟，瑞典電池公司Northvolt得到德國工業集團西門子（Siemens）的奧援，近期將在瑞典北部興建歐洲第一座大規模的電池工廠。

Northvolt執行長卡爾森（Peter Carlsson）25日在慕尼黑表示，汽車的電動化將帶動鋰電池的需求，Northvolt預計2019年底試產，2020年量產，到2023年產能將達32GWh（GWh=10億瓦小時或100萬瓩小時），相當於40萬輛電動車所需的電池。

卡爾森說，這座電池廠利用瑞典低廉的電價，搭配歐洲的自動化生產技術，將可與亞洲的競爭者一較長短。屆時，電池芯的設計、生產、售後服務和回收，將採用西門子的數位工廠技術。