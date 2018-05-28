丹麥王子大秀巧克力腹肌　7月二度訪台開唱

丹麥歌手「克里斯多福」，不只能唱能跳更能創作，以完美到不可思議的天菜高顏值，攻陷全球少女心。去年首度來台，受邀至「2017 hito流行音樂獎」頒獎典禮，與周興哲同台演出，重現熱門韓劇《鬼怪》主題曲，深情嗓音讓歌迷耳朵懷孕，演出之後在台灣更是人氣爆棚。在見面會上，答應歌迷會再回來的他，果真信守承諾，將於7月30日二度來台，舉辦首場台灣演唱會。

熱愛音樂的克里斯多福，腦海中無時無刻都有旋律，即使不在錄音室裡，也無法克制自己寫歌或是彈奏樂器的衝動，音樂與創作佔據了他的生活。而他生活的另一個重心，就是運動，熱愛健身的他，練就一身令人羨慕的精壯身材，曾在〈Naked〉MV中，大秀結實的胸、腹肌和人魚線，去年在台灣的粉絲見面會上，更當場掀衣展現巧克力腹肌，親自示範健身動作，引爆全場女性尖叫。