NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈運動員常出事　教育環境都無可避免好市多推「降溫神器」　網：省電費什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
娛樂

丹麥王子大秀巧克力腹肌　7月二度訪台開唱

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/05/28 21:13
▲克里斯多福第二張單曲〈Nothing in Common〉，推出後直衝排行榜第5名。（圖／Live Nation Taiwan理想國提供, 2018.05.28）
▲克里斯多福第二張單曲〈Nothing in Common〉，推出後直衝排行榜第5名。（圖／Live Nation Taiwan理想國提供, 2018.05.28）

丹麥歌手「克里斯多福」，不只能唱能跳更能創作，以完美到不可思議的天菜高顏值，攻陷全球少女心。去年首度來台，受邀至「2017 hito流行音樂獎」頒獎典禮，與周興哲同台演出，重現熱門韓劇《鬼怪》主題曲，深情嗓音讓歌迷耳朵懷孕，演出之後在台灣更是人氣爆棚。在見面會上，答應歌迷會再回來的他，果真信守承諾，將於7月30日二度來台，舉辦首場台灣演唱會。

熱愛音樂的克里斯多福，腦海中無時無刻都有旋律，即使不在錄音室裡，也無法克制自己寫歌或是彈奏樂器的衝動，音樂與創作佔據了他的生活。而他生活的另一個重心，就是運動，熱愛健身的他，練就一身令人羨慕的精壯身材，曾在〈Naked〉MV中，大秀結實的胸、腹肌和人魚線，去年在台灣的粉絲見面會上，更當場掀衣展現巧克力腹肌，親自示範健身動作，引爆全場女性尖叫。


▲克里斯多福將於7月來台開唱，為親近歌迷苦學中文。（圖／Live Nation Taiwan理想國提供, 2018.05.28）

克里斯多福上次來台灣，嘗試麻辣火鍋和烏梅汁，竟然一試上癮，甚至想把烏梅汁引進丹麥。除了食物，歌迷的熱情也讓他深深愛上台灣，他說：「現在回想起在頒獎典禮，開口演唱中文時，聽到全場的尖叫和歡呼聲，都還會起雞皮疙瘩」。即將於７月來台開唱的克里斯多福，為更親近歌迷，請了老師開始學習中文，他表示，雖然辛苦，不過只要可以用簡單的中文，和歌迷互動，死再多的腦細胞也是值得的。

關鍵字克里斯多福丹麥王子麻辣鍋烏梅汁鬼怪周興哲
《姐就是美》能量滿點　票房逆成長黑澀會美眉床照曝光　網友讚蜜桃臀

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan