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中央社

扮蜘蛛人救4歲童 馬利移民獲法國公民權

中央社2018/05/28 21:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎28日綜合外電報導）一名馬利移民兩天前在巴黎，徒手爬上4樓公寓陽台拯救一名吊在半空的4歲孩童。法國總統馬克宏今天頒發英勇勳章給他，並賦予他法國公民權。

22歲馬利男子賈薩瑪（Mamoudou Gassama）2天前上演像蜘蛛人爬牆的英勇拯救行為，影片在網路上有數百萬人次點閱，馬克宏（Emmanuel Macron）今天在法國總統府接見他。

馬克宏對已成為法國英雄的賈薩瑪說：「（賈薩瑪的）所有文件都將處置妥當。」指的是賈薩瑪的移民地位，他於2017年9月抵達法國。

馬克宏的臉書直播兩人會面，他頒贈賈薩瑪一枚英勇勳章，還提議賈薩瑪加入法國消防隊。

身穿牛仔褲及短袖襯衫的賈薩瑪，將事件過程講給馬克宏聽。他說：「我沒在想任何事，直接往上攀爬。」馬克宏回答稱：「很棒。」

賈薩瑪接受勳章後說：「很高興，這是我第一次獲得像這樣的獎章。」

賈薩瑪26日晚在多族群混居的巴黎18區，見到一個孩童吊在公寓陽台半空中，他立即行動。影像顯示，賈薩瑪徒手攀上一層層陽台時，4樓有一男子自隔壁戶陽台傾身，試圖拉住那個孩童。

攀上4樓後，賈薩瑪單腳跨過陽台，並伸出右手把小孩抓起來。消防員抵達現場時，發現小孩已經獲救。消防單位發言人說：「很幸運，有人體能夠壯也夠勇敢，上去救那個小孩。」（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070528

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