扮蜘蛛人救4歲童 馬利移民獲法國公民權

（中央社巴黎28日綜合外電報導）一名馬利移民兩天前在巴黎，徒手爬上4樓公寓陽台拯救一名吊在半空的4歲孩童。法國總統馬克宏今天頒發英勇勳章給他，並賦予他法國公民權。

22歲馬利男子賈薩瑪（Mamoudou Gassama）2天前上演像蜘蛛人爬牆的英勇拯救行為，影片在網路上有數百萬人次點閱，馬克宏（Emmanuel Macron）今天在法國總統府接見他。

馬克宏對已成為法國英雄的賈薩瑪說：「（賈薩瑪的）所有文件都將處置妥當。」指的是賈薩瑪的移民地位，他於2017年9月抵達法國。