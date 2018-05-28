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政治

今日廣場》沈榮欽／台北市長選舉的獨裁者遊戲

文／沈榮欽2018/05/28 21:51
▲台北市長柯文哲。（圖／NOWnews資料照）
▲台北市長柯文哲。（圖／NOWnews資料照）

假設有人給你 1 萬元，要你和另一個人分享，你可以提出一個數字給對方（例如 4000 元），剩下的就是自己的（ 6000 元）。

對方收到你的提議後，可以決定是否接受。如果接受，兩人就照提議分錢；如果不接受，雙方都得到 0 元。

這時你會提議分多少錢給對方？

這就是賽局理論的獨裁者遊戲，或稱為最後通牒遊戲，或哀的美敦書遊戲。按照美麗心靈納許均衡的想法，你會提出儘可能少的錢給對方（例如 1 元），而對方必然會接受。因為即使是 1 元也好過拒絕的 0 元。

這個獨裁者遊戲就是柯文哲與民進黨的提名遊戲。對柯文哲來說，民進黨因為派不出強棒，所以過去這些日子搞的小動作實在無關緊要，柯文哲在台北市有民進黨所無可匹敵的人氣，所以在獨裁者遊戲中，柯文哲是提出提議的一方，民進黨是選擇接受與否的另一方。

在這種情形下，民進黨的最佳策略就是不提名，以便爭取與柯文哲合作，還可以獲取一些政治利益。而依照「納許均衡」，柯文哲應該儘可能少給民進黨，以便獲取最大利益。這便是柯文哲口中所說的理性決策，但民進黨被少數人綁架，所以無法做出理性的反應，依舊提名姚文智。

因此無論柯文哲提出兩岸一家親、砲打賴清德、批評前瞻計畫、罵民進黨白痴，無論柯文哲如何出價，民進黨都應該吞下，這不僅符合柯文哲的利益，也符合民進黨的利益。合則兩利，分則兩害，清清楚楚。

回到獨裁者遊戲，實驗的結果顯示，多數人都不按照理性行事，如果獨裁者給予第二任的提議少於 25% （ 2500 元），多數人就會拒絕這個提議，而寧願雙方都得到 0 元。表示人們對「公平」的要求不下於經濟理性。

有人說第二人拒絕是因為要讓獨裁者知道，這樣的分配不利於日後建立公平社會；有人則發現證據，或許是第二人有自我控制的問題，也就是通常人的規畫是長期的，但是行動是短期的，因此明知有點錢比沒錢好，卻無法抑止內心對獨裁者不公平的憤怒。

有些人則找到了如何令獨裁者分配更公平的因素。例如如果在小社區或社團中，獨裁者的分配就會更公平，因為彼此可能認識，獨裁者會因為日後可能會再見面或是彼此有認識的熟人，而追求長期的公平。

在政治人物的小圈圈中，獨裁者知道一次選舉不能整碗端走，否則無法長期得道多助，因此會給雙方留點餘地，以便日後能夠再合作補償，促進長期的公平。
但是經濟系學生的想法通常不同（雖然有一個結果認為經濟系學生比其他系學生更無私、更注重公平，但多數實驗結果與此相反），經濟系學生通常表現得更為自私，自私者一旦成為獨裁者，給對方的錢就會更少。柯文哲自私的自我，或許是他令合作破局的原因。

但是經濟系學生自私的因素是什麼呢？實驗發現，是因為他們對獨裁者給出較少金錢的期望，與他們對第二任接受金錢的期望值都比較低。柯文哲或許在內心深處真心覺得民進黨應該接受較低的價格，所以認為即使如此，也不妨礙雙方日後的合作。

有些人則發現，這也可能是文化的影響，例如蒙古人普遍會分配得更公平。對從小一路當好學生在台灣長大的柯文哲，自然會更缺乏蒙古人這種公平的文化基因，而更傾向於好學生應享有特權的特權階級文化。

但是在另一方面，有些人發現獨裁者的分配與其社會地位有關，高社會地位的人比較不好意思給第二人太低的提議，有損其地位與社會資本。身為媒體焦點首都市長的柯文哲，與此完全不符，要不是柯文哲認為自己並非高社會地位，就是柯文哲的自私與自我意識過於強大，而抵消了社會地位的效果。

但是我認為比重更多的是另一種原因。因為柯文哲在市民尤其是年輕人心中的高支持度，使得他認為自己在台北市長選舉中，面對民進黨依舊是絕對強勢，毋需給與民進黨較多的籌碼，因為對有些人而言，高社會地位帶來的是不好意思表現過於自私，但是對有些人而言，高社會地位意味著應該展現權力而非讓步，因為這樣做並不妨礙心中估算理性結果的勝利機率，選民依舊會大力支持。

因此對這場台北市長選舉而言，我真心希望有人能夠以柯文哲為個案研究台灣的民粹政治，畢竟台灣政治人物將民粹掛在嘴邊這麼久了，也從未見到具體的研究，柯文哲無疑是其中極佳的經典案例。

●作者：沈榮欽／加拿大約客大學副教授

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字台北市長選舉獨裁柯文哲賴清德民粹
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