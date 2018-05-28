義大利政局混亂 歐股午盤走低

分析師說，投資人擔心義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）任命前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）為過渡時期總理，最終可能仍無法避免歐元區爆發危機。

米蘭股市今天走勢震盪，FTSE Mib指數開盤大漲將近2%，午盤轉為下挫1.86%，來到21981.98點。

馬達雷拉否決薩佛納（Paolo Savona）任命案，激怒了反體制的「五星運動」（Five Star Movement）和極右派「聯盟黨」（League），並使他們提名的新總理孔蒂（Giuseppe Conte）放棄籌組新政府。

義大利政治、憲政陷入動盪，提前大選似乎無可避免。

貝倫堡（Berenberg）分析師史密丁（HolgerSchmieding）指出，馬達雷拉「表明他不允許任何可能使義大利邁向與歐洲聯盟嚴重衝突，並可能危及義大利歐元區會員身分的政策」。（譯者：陳政一）1070528