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中央社

義大利政局混亂 歐股午盤走低

中央社2018/05/28 21:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社巴黎28日綜合外電報導）受到義大利政局混亂影響，歐洲股市和歐元今天午後走低。

分析師說，投資人擔心義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）任命前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）為過渡時期總理，最終可能仍無法避免歐元區爆發危機。

法蘭克福和巴黎股市今天午盤都下滑。倫敦股市休市。

法蘭克福DAX 30指數下挫0.15%，來到12919.02。

巴黎CAC 40指數下挫0.39%，來到5520.67。

米蘭股市今天走勢震盪，FTSE Mib指數開盤大漲將近2%，午盤轉為下挫1.86%，來到21981.98點。

馬達雷拉否決薩佛納（Paolo Savona）任命案，激怒了反體制的「五星運動」（Five Star Movement）和極右派「聯盟黨」（League），並使他們提名的新總理孔蒂（Giuseppe Conte）放棄籌組新政府。

義大利政治、憲政陷入動盪，提前大選似乎無可避免。

貝倫堡（Berenberg）分析師史密丁（HolgerSchmieding）指出，馬達雷拉「表明他不允許任何可能使義大利邁向與歐洲聯盟嚴重衝突，並可能危及義大利歐元區會員身分的政策」。（譯者：陳政一）1070528

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