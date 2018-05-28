加快去塑 歐盟擬全面禁用拋棄式塑膠製品

（中央社布魯塞爾28日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天提案，將在區域內全面禁用吸管、塑膠餐具和棉花棒等拋棄式塑膠製品，並推動在2025年之前讓寶特瓶回收率達到90%。

法新社報導，由於塑膠垃圾已開始出現在食物鏈中，歐盟加緊努力讓環境免於這類垃圾汙染，今天提出的一系列措施是行動的一部分。

歐盟執委會第一副主席堤孟思（Frans Timmermans）表示：「塑膠垃圾無疑是項重大議題，歐洲民眾需要一同行動來解決這個問題。」

堤孟思還說：「今天的提案將透過一系列措施，減少我們超市貨架上的拋棄式塑膠製品。」提案要求，禁用塑膠製的棉花棒、餐具、碗盤、吸管、飲料攪拌棒和汽球棒，但提案並未設定履行期限。