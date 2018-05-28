加快去塑 歐盟擬全面禁用拋棄式塑膠製品

（中央社布魯塞爾28日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天提案，將在區域內全面禁用吸管、塑膠餐具和棉花棒等拋棄式塑膠製品，並推動在2025年之前讓寶特瓶回收率達到90%。
法新社報導，由於塑膠垃圾已開始出現在食物鏈中，歐盟加緊努力讓環境免於這類垃圾汙染，今天提出的一系列措施是行動的一部分。
歐盟執委會第一副主席堤孟思（Frans Timmermans）表示：「塑膠垃圾無疑是項重大議題，歐洲民眾需要一同行動來解決這個問題。」
堤孟思還說：「今天的提案將透過一系列措施，減少我們超市貨架上的拋棄式塑膠製品。」提案要求，禁用塑膠製的棉花棒、餐具、碗盤、吸管、飲料攪拌棒和汽球棒，但提案並未設定履行期限。
依照提案計畫，上述產品必須全部改用永續材料製造。提案須獲得歐洲議會和歐盟所有28個成員國通過。
提案還要求，歐盟國家必須減少塑膠製食物容器和塑膠杯的使用，方式是推廣販售替代品，和確保塑膠容器非免費提供。
此外，塑膠製品廠商必須分擔垃圾處理成本，政府也將提供他們誘因來發展汙染性較低的替代品。
歐盟執委會（European Commission）表示，歐盟市場約有5億人口，企業將因這套新規定而獲益。歐盟還將鼓勵歐洲企業發展規模經濟，讓他們在「蓬勃發展」的全球永續產品市場更具競爭力。
中國早前決定禁止進口外國廢棄物回收，促使歐盟1月提議在2030年之前回收所有塑膠包裝，並在今天提出新計畫。歐盟目前將半數回收塑膠製品出口，85%運往中國。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070528