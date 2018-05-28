一提關鍵字「吳慷仁」　小樂霸氣護邵雨薇：寫我就好

偶像劇《愛的3.14159》於今（28）日舉辦開鏡記者會，主要演員邵雨薇、吳思賢（小樂）、陳大天、李婕、楊小黎、藍雅芸、許時豪、林輝瑝皆出席。為呈現劇中從小演到大的青春感，邵雨薇跟小樂穿上小學制服驚喜亮相，但現場風大到讓邵雨薇裙擺頻頻掀起，相當驚險。

事實上，是邵雨薇揪吳思賢扮成小學生出場，沒想到提議的邵雨薇卻害羞到不行，她笑說：「雖然是我提議的，可是真到現場卻冏到不敢下車。本來是我跟吳思賢開玩笑，說我們劇中沒有小學生的造型，不如趁記者會穿一下，沒想到他立刻說好！」



▲邵雨薇(左)、藍雅芸出席東森新戲「愛的3.14159」舉行開鏡儀式。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.28）