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娛樂

一提關鍵字「吳慷仁」　小樂霸氣護邵雨薇：寫我就好

記者徐郁雯／台北報導2018/05/28 22:25
▲邵雨薇、吳思賢出席東森新戲「愛的3.14159」開鏡儀式。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.28）
▲邵雨薇、吳思賢出席東森新戲「愛的3.14159」開鏡儀式。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.28）

偶像劇《愛的3.14159》於今（28）日舉辦開鏡記者會，主要演員邵雨薇、吳思賢（小樂）、陳大天、李婕、楊小黎、藍雅芸、許時豪、林輝瑝皆出席。為呈現劇中從小演到大的青春感，邵雨薇跟小樂穿上小學制服驚喜亮相，但現場風大到讓邵雨薇裙擺頻頻掀起，相當驚險。

事實上，是邵雨薇揪吳思賢扮成小學生出場，沒想到提議的邵雨薇卻害羞到不行，她笑說：「雖然是我提議的，可是真到現場卻冏到不敢下車。本來是我跟吳思賢開玩笑，說我們劇中沒有小學生的造型，不如趁記者會穿一下，沒想到他立刻說好！」


▲邵雨薇(左)、藍雅芸出席東森新戲「愛的3.14159」舉行開鏡儀式。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.28）


▲邵雨薇出席東森新戲「愛的3.14159」開鏡儀式。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.28）

談及日前與吳慷仁傳出緋聞，邵雨薇還沒回答，小樂就搶先一步回說：「寫我就好了！希望她開心過。」相當霸氣。邵雨薇則說，之前因為工作壓力大、導致腸胃吸收不好，加上傳出與吳慷仁的事情，才爆瘦至38公斤，目前希望能增胖到42公斤。


▲邵雨薇、吳思賢(右)出席東森新戲「愛的3.14159」開鏡儀式。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.28）


▲林輝瑝、李婕、陳大天、邵雨薇、吳思賢、楊小黎、許時豪、藍雅芸出席東森新戲「愛的3.14159」舉行開鏡儀式。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.28）

關鍵字愛的3.14159邵雨薇吳思賢
黑澀會美眉床照曝光　網友讚蜜桃臀

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