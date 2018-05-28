漲菸價似奏效 法國一年減百萬名菸槍

（中央社記者曾依璇巴黎28日專電）法國近年連續提高菸價，希望以價制量，目前一包香菸售價約為新台幣279元。這項策略目前看來奏效，因為習慣每天抽菸的法國人，在一年內減少約100萬人。

法國衛生部表示，提高菸價是降低抽菸意願的因素之一，去年，18歲到75歲的人口中，有26.9%每天抽菸，比2016年的29.4%明顯減少，尤其弱勢族群中的抽菸人數是自2000年以來首度降低。

在社會經濟條件較弱勢的人口中，2017年有34%每天抽菸，比2016年的38.8%減少；在失業者中，2017年有43.5%每天抽菸，也比2016年的49.7%減少。