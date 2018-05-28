印度外長：洞朗局勢與現狀未變

（中央社記者康世人新德里28日專電）印度外交部長史瓦拉吉今天召開記者會，說明莫迪政府4年的外交成就。她否認在總理莫迪執政下，印度與中國和俄羅斯的關係惡化，印中在洞朗的對峙局勢與現狀沒有改變。

史瓦拉吉（Sushma Swaraj）在印度外交部舉行記者會，發表4年外交成就書籍，並以「印地語」答覆媒體提問。

印度媒體報導，談到中印去年最嚴重的洞朗對峙危機時，她再次重申，洞朗對峙的地點與情況沒有變化。

印度媒體曾報導，中國部隊在對峙地點附近築路、設置前哨站，等於實際占領，但印度外交部重申當地現狀沒有改變。