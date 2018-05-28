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中央社

印度外長：洞朗局勢與現狀未變

中央社2018/05/28 22:26
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里28日專電）印度外交部長史瓦拉吉今天召開記者會，說明莫迪政府4年的外交成就。她否認在總理莫迪執政下，印度與中國和俄羅斯的關係惡化，印中在洞朗的對峙局勢與現狀沒有改變。

史瓦拉吉（Sushma Swaraj）在印度外交部舉行記者會，發表4年外交成就書籍，並以「印地語」答覆媒體提問。

印度媒體報導，談到中印去年最嚴重的洞朗對峙危機時，她再次重申，洞朗對峙的地點與情況沒有變化。

印度媒體曾報導，中國部隊在對峙地點附近築路、設置前哨站，等於實際占領，但印度外交部重申當地現狀沒有改變。

史瓦拉吉指出，全世界都在讚揚印度處理洞朗爭端的方式。她警告，不要讓印中不存在的爭端成為讓人煩惱的議題。

例如曾到訪位於西藏的印度教聖地瑪旁雍錯（Mansarovar）人士，在推特（Twitter）推文指中國不允許信徒在瑪旁雍錯湖沐浴。史瓦拉吉指這非實情，當地有指定地方可沐浴，但不能隨意在河川裡沐浴。

瑪旁雍錯在印度教中被認為是神明梵天創造，教徒視為聖地，在當地的湖泊河川沐浴，可聖潔淨化。

史瓦拉吉也反駁國大黨批評，在莫迪執政下，印度與俄羅斯關係惡化。她強調，事實並非如此，莫迪最近才與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）成功舉行非正式領袖峰會。

此外，史瓦拉吉強調，印度已準備和巴基斯坦談判，但恐怖主義與協商不能並存，無論在巴基斯坦選前或選後，這一直是印度的立場。巴國將於7月25日舉行國會大選。（編輯：廖漢原）1070528

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