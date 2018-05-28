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中央社

賴揆拍板警正三階以下加薪 盼立院29日通過

中央社2018/05/28 22:36
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北28日電）明天是立法院本會期最後一次院會，知情人士說，行政院長賴清德今天傍晚邀綠委討論基層警察加薪案，決定支持民進黨立委段宜康版本，警正三階以下年功俸加一級，盼立院明天通過。

知情人士晚間告訴中央社記者，行政院會24日通過「警察人員人事條例」修正草案，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額一級，但因政院版草案尚須考試院會銜才能送立法院審議，明天是立法院本會期最後一次院會，勢必來不及完成修法。

知情人士表示，因此賴清德晚間邀集內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽、主計長朱澤民、人事總處人事長施能傑、考試院銓敘部長周弘憲，以及立院民進黨團總召柯建銘、立委段宜康、李俊俋等人討論警察加薪案，會中決定將支持段宜康版草案，並希望立法院院會明天能完成三讀。

知情人士說，段宜康版大致與政院版相同，都是將警正四階以下基層警消人員最高年功俸額從現行500，提升1級至525，現職人員每月所得可增加1370元，約6萬6000多名基層警消可受惠，其中目前年功俸已達到500的2萬8242人，明年1月就可加薪。

知情人士指出，段宜康版另新增警正三階年功俸從525調升為550；主因是警正四階最高年功俸調整為525後，將與警正三階相同，為有利於領導統御，因此將警正三階也調高一級，約8119人可受惠。（編輯：蘇志宗）1070528

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