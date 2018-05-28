第17屆香格里拉對話 北韓列討論重點

（中央社記者黃自強新加坡28日專電）第17屆香格里拉對話將於6月1至3日在新加坡舉行，會中預料將討論美國的印太戰略與降低北韓危機。
印度總理莫迪（Narendra Modi）將出席發表主題演說，大會將討論美國領導與印太安全挑戰、逐步降低北韓危機、形塑亞洲安全秩序、恐怖主義新面向與反恐等議題。
美國總統川普和北韓領導人金正恩，預定6月12日在新加坡舉行「川金會」，亞太防務研究中心研究員黃惠華向中央社記者表示，香格里拉對話討論北韓相關議題的結果，某種程度上可視為川金會的觀察指標。
印太戰略部分，黃惠華指出，川普去年提出的構想攸關印太的戰略平衡，美國國防部長馬提斯（JamesMattis）也會出席香格里拉對話，這有助於相關國家落實印太戰略的實質意涵。
此外，黃惠華認為，中國大陸在南海的舉動會招致周邊國家反制，仍可能在大會討論中擦出火花。
英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit）又稱香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），已進入第17屆，亞太各國國防部長、軍事首長和專家將共聚一堂，討論區域安全議題。（編輯：廖漢原）1070528