第17屆香格里拉對話 北韓列討論重點

（中央社記者黃自強新加坡28日專電）第17屆香格里拉對話將於6月1至3日在新加坡舉行，會中預料將討論美國的印太戰略與降低北韓危機。

印度總理莫迪（Narendra Modi）將出席發表主題演說，大會將討論美國領導與印太安全挑戰、逐步降低北韓危機、形塑亞洲安全秩序、恐怖主義新面向與反恐等議題。

美國總統川普和北韓領導人金正恩，預定6月12日在新加坡舉行「川金會」，亞太防務研究中心研究員黃惠華向中央社記者表示，香格里拉對話討論北韓相關議題的結果，某種程度上可視為川金會的觀察指標。