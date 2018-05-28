謝長廷明治大學演講 答台人喜愛的國名稱呼

（中央社記者楊明珠東京28日專電）駐日代表謝長廷今天受邀在明治大學以「從台日交流看善的循環」為主題進行演講。會中他被聽眾問到台灣的國名、台灣人的認同究竟為何？

謝長廷今天受到台僑佐谷靜玲（本名張靜玲）之邀在明治大學的公開講座進行演講，吸引200多人聆聽。佐谷在明治大學主持一個高人氣的生涯學習講座。

謝長廷在演講之後，接受聽眾發問。被問到台灣的國名到底是什麼？台灣人的認同是什麼？他答說，大多數台灣人喜歡自己的國家被稱呼為台灣，但因為憲法的規定，現在國名是中華民國。

他指出，目前國際局勢複雜，台灣要修憲很難。因為中國的干擾，台灣要加入國際組織的名稱也有所不同。像是台灣參加奧運的名稱是「中華台北」，中國最希望台灣加入國際社會組織的名稱是「中國台北」，就他看來，這兩者英文同樣是Chinese Taipei。