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謝長廷明治大學演講 答台人喜愛的國名稱呼

中央社2018/05/28 23:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京28日專電）駐日代表謝長廷今天受邀在明治大學以「從台日交流看善的循環」為主題進行演講。會中他被聽眾問到台灣的國名、台灣人的認同究竟為何？

謝長廷今天受到台僑佐谷靜玲（本名張靜玲）之邀在明治大學的公開講座進行演講，吸引200多人聆聽。佐谷在明治大學主持一個高人氣的生涯學習講座。

謝長廷在演講之後，接受聽眾發問。被問到台灣的國名到底是什麼？台灣人的認同是什麼？他答說，大多數台灣人喜歡自己的國家被稱呼為台灣，但因為憲法的規定，現在國名是中華民國。

他指出，目前國際局勢複雜，台灣要修憲很難。因為中國的干擾，台灣要加入國際組織的名稱也有所不同。像是台灣參加奧運的名稱是「中華台北」，中國最希望台灣加入國際社會組織的名稱是「中國台北」，就他看來，這兩者英文同樣是Chinese Taipei。

他說，他認為若以順位來說，以一個國家名稱，目前排第一順位的名稱是中華民國。排第二的是台灣、第三是「台澎金馬」、第四是中華台北。

被問到台日之間人員往來的問題時，他表示，台灣與美國之間有一部台灣關係法，但台日之間沒有。他認為，台日之間需有一個基本法，才能保障雙方一年650萬人次交流的權益。

謝長廷在談到「善的循環」主題時，他指出，台日之間有101個地方自治體締結友好交流協定，今年7月將在高雄市舉行以地方議員為主的「台日交流高峰會」，已有逾200位日本地方議員踴躍報名參加。

他強調，台日患難見真情，像是1999年台灣發生921大地震、2011年日本311大地震、2014年高雄氣爆事件、前年2月6日台南大地震、前年4月14日熊本大地震、今年2月花蓮大地震，台日都互相援助，形成善的循環，達到交流的最高領域。

他認為，這主要是台日兩國有共同的價值觀、交流密切、有高度互信關係、有命運共同體的意識。

作為駐日代表的使命，他期許自己能將前輩所建立的台日友好關係傳給後代，努力提升民間交流的層級，以提升國家安全，讓善的循環擴及亞洲、世界，貢獻人類和平與繁榮。

在演講結束後，謝長廷與明治大學校長土屋惠一郎會面，兩人都是1946年生，同樣都是專攻法哲學，彼此都感到非常投緣。（編輯：高照芬）1070528

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