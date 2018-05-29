煥膚再進化　皮秒雷射擊退深層斑擺脫花臉

隨著醫美科技的進步，皮秒雷射的機種也從蜂巢皮秒一直演進到探索皮秒，不斷精進短時間的雷射擊發和特殊透鏡的模式輸出雷射能量，以達到更好的煥膚效果。維格診所皮膚科王昭欽醫師說明，造成斑點和暗沉皮膚的黑色素被雷射光擊碎後需要身體進行代謝，而擊碎後的斑塊越小，代謝速度也就越快。探索皮秒雷射能將色素顆粒擊碎成接近粉末狀的極微小顆粒，加上擊發時間極短，對組織形成的熱能傷害低且不易反黑，相較傳統雷射能大幅減少副作用發生。

現代醫美技術進步，許多人會嘗試醫美療程讓自己煥然一新，隨著微整雷射技術不斷推陳出新，雷射已進入「皮秒」的新境界，能量擊發的速度比傳統雷射的「奈秒」快了近千倍，針對皮膚暗沉、斑點、刺青等各種肌膚問題，提升治療效率。

亞洲人和西方人的膚質狀況不同，新的雷射療法技術，能針對不同問題肌膚對症解決，適合改善亞洲人的斑點、痘疤、毛孔和膚色問題；也可打擊黑色、深藍色的刺青，透過超高的瞬間功率和足夠輸出能量，搭配超級鏡片聚焦100%雷射能量，經過3至4次療程，均能獲得有效清除。探索皮秒雷射不僅能降低肌膚周邊組織傷害，且有效改善問題肌膚，目前已通過美國FDA認證和台灣衛福部核准，安全相對有保障。

皮秒科技能減少其他雷射療程中的不適且縮短變美的修復期，有效解決傳統雷射治療較棘手的色素問題，王昭欽醫師指出，探索皮秒雷射，對皮膚色素病的治療有新的突破，如黑痣、雀斑、老年斑、曬斑、太田痣及黃褐斑等色素病變；另外對於刺青、紋眉及紋眼線等外源性色素，也能達到良好的改善。

微整雷射術後的防護重點不外乎保溼和防曬，尤其刺青和一些淺層斑點在術後會有結痂狀態，修復期間忌搔抓傷口，以免造成發炎，另外，坊間皮秒雷射療程品質參差不齊，王昭欽醫師也提醒消費者不應以價格做唯一考量，應尋求專業的技術和適合自身的療程，選擇通過美國FDA、歐盟CE以及台灣TFDA等認證，才能美的安心有保障。