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海外明星都愛用　健身就是要搭配Power Plate

記者林暐凱／台北報導2018/05/29 12:00
▲許多海外明星都是Power Plate震動訓練機的愛好者，包含C羅、瑪丹娜、巨石強森以及歐美國家代表隊等。（圖／翻攝自信捷官方粉絲頁）
▲許多海外明星都是Power Plate震動訓練機的愛好者，包含C羅、瑪丹娜、巨石強森以及歐美國家代表隊等。（圖／翻攝自信捷官方粉絲頁）

台灣近幾年健身風氣越來越盛行，許多人開始注重自己的健康以及身材，進而投身於運動健身。各式運動器材中，Power Plate震動訓練機是 1999 年由荷蘭奧林匹克教練Guus van der Meer改良並研發的震動訓練機，近期逐漸從歐美擴展到世界各國，日前已有一百多個國家使用。使用者不乏好萊塢巨星、演藝名人、運動選手到一般家庭，人數高達數百萬人之多。

這台訓練機是目前唯一通過歐盟醫療設備認證（CE0086）的震動健身器材，在許多醫學及學術研究中廣受肯定，其專利的「加速訓練」（Acceleration Training®）能在相同時間下，以安全、低衝擊方式達到更顯著的運動效果。

日前知名健身教練Steve Powell特別來台並分享訓練的效果。他曾為職業足球選手設計專業的高速震動訓練，在健身及運動產業中擁有長達 16 年經驗，並擔任為英國足球協會教練，對身體震動科學具有高度熱情。


▲Steve Powell日前來台分享Power Plate震動訓練，他曾為職業足球選手設計專業的高速震動訓練，在健身及運動產業中擁有長達 16 年經驗。（圖／NOWnews攝）

Steve Powell指出，「Power Plate震動訓練是利用 3D 震動模式，提供上、下、左、右、前、後的運動，高頻率的震動可促使全身肌群產生每秒多次的反射性收縮，提高運動效率，讓人在相同的時間，以安全的方式獲得更多運動效果。」不只如此，這項訓練也能幫助預防運動傷害產生，因為除了外力之外，身體不習慣在不同的角度下做動作，很容易造成運動傷害，而透過該訓練，可讓肌肉習慣各種不同的角度，減少所謂肌肉「盲區」，以達到預防運動傷害的效果。


▲透過Power Plate的震動訓練，可讓肌肉習慣各種不同的角度，減少所謂肌肉「盲區」，以達到預防運動傷害的效果。（圖／NOWnews攝）

近期，Power Plate震動訓練已逐漸從歐美擴展到世界各國，包含好萊塢巨星、演藝名人、運動選手到一般家庭成員都有，使用人數已達數百萬人之多。Powell表示，體壇人士目前的使用者中，最著名的是女網霸主Serena Williams（小威廉斯），他更是利用Power Plate震動訓練機做體能訓練以及身體修復。

此外，各種運動領域也有許多球隊使用Power Plate震動訓練，例如美式足球中的丹佛野馬隊，足球則以2014年總冠軍-德國國家隊最具代表；影劇圈中，包括男星 Mark Wahlberg （馬克華伯格）以及樂壇流行天后 Madonna（瑪丹娜）都為Power Plate震動訓練愛用者。


▲結合Power Plate震動訓練機，可將平時在地面上訓練的動作結合在Power Plate平台上，並透過快速震動達到更顯著的效果。（圖／NOWnews攝）

Powell強調，只要好好使用這個機器，就能享受他所帶來的效果，而他與一般健身器材最大的不同是，Power Plate震動訓練主要是提供一個環境，不是要取代器材，而是放在這個平台上並行，便能透過高頻率的震動啟動神經系統，告訴肌肉該如何運作。同時，所有執業的教練都需要經過認證、考試，並針對運動前、後以及復健設計課程，除了孕婦以外，從 3 歲到 90 歲，不論任何人都能使用該機器運動健身。

Power Plate震動訓練機在台灣由信捷國際總代理，信捷國際為專業的體適能設備規劃公司，此外更代理了如Life Fitness、Keiser、Octane、TRX、Trigger Point等世界級健身器材品牌，並且為許多知名飯店、健身俱樂部、運動中心、社區健身房、政府機關、私人企業提供健身場館之規劃及設計，至今已超過500多間大型俱樂部及運動中心，多年來也獲得國際間無數的肯定與推薦。

關鍵字power plate震動訓練機運動傷害健身器材肌肉盲區運動效率
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